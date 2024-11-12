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川普重回白宮　陸學者：中歐改善關係契機

▲大陸學者分析，川普當選美國總統，將為中歐改善關係提供契機。（圖／CFP）

▲大陸學者分析，川普當選美國總統，將為中歐改善關係提供契機。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

川普將重回白宮，上海同濟大學德國問題研究中心研究員胡子南分析，如果他推行美國優先和孤立主義政策，極有可能為中國大陸與德國以及歐盟提供一個改善關係的契機。

胡子南12日在《觀察者網》撰文指出，川普的保護主義政策可能推動中德之間的經濟關係深化，使德國在分散貿易風險、維護出口成長方面更加依賴大陸市場。對於德國而言，維持穩定的出口市場和多元化的貿易夥伴至關重要。

其次，他認為，川普對北約質疑、反對軍援烏克蘭以及可能捨棄拜登「聯歐制華」戰略，將推動德國和歐盟重新追求「歐洲戰略自主」，從而為雙邊關係改善提供更大的外交空間。

胡子南還說，川普極有可能基於「美國優先」原則放棄拜登的「聯歐制華」戰略，這將顯著減少美國在對中事務上對歐洲施壓，從而有利於德國和歐盟在對中關係上擁有更大的自由度。

另一方面，川普如若堅持反全球化策略，可能導致中德供應鏈部分脫鉤並逼迫德國在中美之間做出更傾向於美國的立場選擇。

胡子南認為，隨著跨大西洋關係的不穩定性加劇，德國以及歐盟可能會更傾向於在對美關係上打「中國牌」。川普弱化對歐洲的安全承諾，使得德國和歐盟在安全和外交領域尋求美方支持的動力增加。這可能促使其在對中政策上選擇採取更強硬的立場，旨在迎合川普政府的對中敵對政策，為美歐關係增添新的共同利益點。

胡子南提到，特別是在經濟和科技領域，德國和歐盟可能通過加大對中國大陸的技術和投資限制、強化供應鏈去風險以及在全球經貿規則制定方面與美國保持同步來向大陸施壓。與此同時，德國和歐盟也可向川普傳達一種平衡訊號：如果美國無法為歐洲提供可靠的安全保障和經貿合作，則歐洲也可以選擇加強對中關係，這或將給川普政府帶來壓力，促使其重新審視對歐政策並緩解跨大西洋關係的裂痕。

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