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26位爸爸養大戰友女兒「接力抱出嫁」影片瘋傳　真相大逆轉

大陸一段標題「26位爸爸將烈士戰友女兒養大，接力送她出嫁」的影片近日在網路持續傳播。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一段標題「26位爸爸將烈士戰友女兒養大，接力送她出嫁」的影片近日在網路持續傳播。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一段標題「26位爸爸將烈士戰友女兒養大，接力送她出嫁」的影片近日在網路持續傳播，引發關注。不過，新娘姊姊李女透露，影片標題完全是杜撰的虛假信息，接力抱新娘的男子都是自家親屬，並不存在「26位戰友撫養烈士戰友女兒」的情況，此事已經給家人造成極大困擾，目前已經報警，希望網友不要再轉發。

《縱覽新聞》報導，網傳影片顯示，一位新娘被幾名男子接力，從屋裡抱到婚車上。很多帳號在發布影片時，標題冠上「26位爸爸將烈士戰友的女兒養大，接力抱著她出嫁」、「26位戰友把戰友的遺孤養大」等。不過，畫面中出現的7名男子，前4人是中年人樣貌，後面3人卻十分年輕，並不符合新娘父親戰友的特徵。

據了解，該影片內容疑似發生在河南省洛陽市，最早出現在今年6月份，此後被不斷轉發、擴散。今年6月28日，有一位網友留言稱，她是該位新娘的家屬，這段影片被人盜取並篡改標題，當天接力抱新娘的都是親人，不存在新娘是烈士女兒、被26名戰友養大的情況，希望發布者刪除影片。

網友李女士受訪時表示，自己是新娘的親姊姊，他們是河南洛陽某縣人，這段影片拍攝於今年6月，當時家人想給新娘一個儀式感，便想出了接力抱她上婚車的做法，分別由新娘的爸爸、伯伯、叔叔、舅舅、大哥、二哥和弟弟負責，後來她將影片發到了家族微信群中，之後有家屬轉發到了短視頻平台。

婚禮結束幾天後，李女才發現影片在社交平台被廣泛傳播，都是寫成了「26位爸爸送烈士女兒出嫁」、「26位戰友撫養烈士戰友女兒」等類似標題。李女說，她和家人感覺十分氣憤，但也沒有辦法，只能一一聯繫發布影片的網友進行澄清，希望對方能刪除視頻，同時也向公安機關報了警，希望外界不要再轉發。

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