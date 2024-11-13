柯文哲主動要求剃光頭　游淑慧：政治動作有「自清、宣誓」意味

▲柯文哲剃光頭現身北檢。（圖／攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，結果12日被爆出2022年性騷擾資深媒體人璩美鳳；北檢13日再度提訊柯文哲，但柯竟以「光頭」造型現身，且據了解，是柯主動要求理髮，讓室友幫忙處理。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，在政治動作中，有時剃光頭有「自清和宣誓」的意味，且能再次煽動支持者悲憤情緒。

針對柯文哲13日以光頭造型現身，游淑慧表示，在入秋時候才選擇剃光頭，是為了涼爽舒適，還是要釋出什麼暗號或訊息？這個舉動突然且跳脫，難免會讓外界多做聯想，「感覺柯前市長即便羈押禁見，可能還是都知道外界發生什麼狀況，昨天璩美鳳才指控他性騷，今天他就剃光頭，是巧合還是對外釋出一種暗示回應，我們不得而知」。

游淑慧指出，在政治人物的政治動作裡，有時候「剃光頭」或「斬雞頭」代表的意義類似，都是有「自清和宣誓」的意味，表示自己的清白以及堅持到底的「決心」，且剃光頭這個畫面也容易再次搧動支持者悲憤不捨的情緒 。

游淑慧說，所以不論柯文哲想從剃頭表達自清、對北檢的不滿，或帶起支持者情緒，都可以發現，一個簡單的動作就能帶動媒體風向的討論，可知即便人在看守所，柯依然擅長操作輿論。