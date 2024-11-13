柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，結果資深媒體人璩美鳳12日指控柯曾於2022年性騷擾；北檢13日再提訊柯文哲，但柯竟以「光頭」造型現身，且據了解，是柯主動要求理髮，讓室友幫忙處理。對此，立院黨團總召黃國昌表示，自己還沒看到最新的畫面，所以無法表達感受，但也希望媒體將心比心。

被問到稍早柯文哲以「光頭」造型接受提訊，是否已看到此最新畫面，會不會感到震驚？黃國昌13日於立院受訪時直言「沒有、沒有，我沒有看到，所以沒辦法表達我的感受」。

一旁的媒體則拿出照片給黃國昌看，而黃國昌看了一眼後表示，到目前為止，柯文哲處於羈押禁見的狀態，民眾黨沒辦法直接跟柯進行任何溝通跟意見交換，「我不會多做什麼樣的揣測，我只是對現在的狀況感到非常遺憾，而且非常非常難過」。

黃國昌提及，媒體常常詢問有關柯文哲的事情，「但我必須要誠實跟大家報告，在沒辦法跟主席（柯文哲）有直接溝通情況下，我沒辦法也不願意去做各式各樣的揣測，我只希望大家將心比心」。

黃國昌認為，柯文哲處於被羈押禁見的狀態，除了辯護人以外，沒有辦法跟外面有任何溝通聯繫，也沒辦法把想法清楚對外表達，在這樣情況之下，一個根本沒有辦法在社會上自我防禦的人，「我希望各位媒體可以將心比心，如果是你自己或你的家人，大家的心情跟感受是如何？」