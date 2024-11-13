　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，11月1日遭到延押後，決定不抗告。今（13日）北檢再次提訊柯文哲，令人驚訝的是，他竟以光頭造型現身。對此，媒體人黃揚明表示，看守所內的收押被告，是不會強制理髮的，都是被告提出要求才會安排。他提到，2014年柯文哲也曾被爆剃光頭，當時柯回應「我沒有剃過光頭，只理過平頭哪有剃過光頭」。

黃揚明表示，在看守所內的收押被告，是不會強制理髮的，都是被告本身提出要求才會安排理髮。

黃揚明回顧，2014年柯文哲也曾被爆過去曾剃光頭，但當時柯回應「我後來回想，我也沒有剃過光頭，我只理過平頭哪有剃過光頭」。

特別的是，據了解，本次造型是柯文哲主動要求理髮，北所尊重收容人意願，提供電動推剪，讓室友幫柯理髮，至於是否為外界所述，柯文哲想藉此抗議北檢聲請延押，則不得而知。

回顧過往，柯文哲2014年被名嘴胡忠信爆出「你曾經剃過光頭，結婚以後剃過光頭為什麼，我點到為止」。當時是台北市長參選人的柯文哲則回應「理過光頭，這個有啦，其實有一段時間，我人生蠻灰暗的，我問我爸爸說，如果我去出家你有什麼想法，我爸爸說那我蓋一家廟給你，他說經營廟很賺錢，我問我太太說，如果我出家妳有什麼打算，我太太說如果你真的要出家，能不能早一點，因為她比較年輕的話，要改嫁比較容易」。後來柯則又改口「我後來回想，我也沒有剃過光頭，我只理過平頭哪有剃過光頭」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／荒唐！　警染毒吸到臉爛掉
阿堂鹹粥悄降價　最新售價曝光
快訊／1.4億大谷50轟紀念球101揭幕！　陳金鋒、張育成出
日媒超狠打分：台灣12強「只贏澳洲」
校園田徑場驚見「蚯蚓大軍」！　萬頭蠕動恐怖畫面曝
變態校長偷拍16歲少女裸體！　隨身碟滿滿畫面
快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發海警
快訊／鄭文燦子弟兵　遭起訴求刑10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

財政部估今年超徵4000億！　李彥秀：「財政幻覺」恐債留子孫

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引雜音　林思銘：會再溝通

抗議川普選「挺台大將」任國務卿？　中共出動30架次共機艦擾台

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

「我不會跟陳時中、王必勝道歉」　王鴻薇爆料翻車：監督有何不對

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」僅5人相挺　同僚走避、藍委看新聞急撤簽

柯文哲主動要求剃光頭　游淑慧：政治動作有「自清、宣誓」意味

川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

財政部估今年超徵4000億！　李彥秀：「財政幻覺」恐債留子孫

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引雜音　林思銘：會再溝通

抗議川普選「挺台大將」任國務卿？　中共出動30架次共機艦擾台

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

「我不會跟陳時中、王必勝道歉」　王鴻薇爆料翻車：監督有何不對

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」僅5人相挺　同僚走避、藍委看新聞急撤簽

柯文哲主動要求剃光頭　游淑慧：政治動作有「自清、宣誓」意味

川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯任國防部長　顧立雄樂觀其成

衛福部南投醫院慶醫師節連5年端大禮　急診醫獲贈iPhone16

麥當勞「楓糖鬆餅堡」開賣3小時就完售！業者：補貨中

陳南光出書「再談致富的特權」　陳冲：央行業績攸關致命房價

台積電先進晶片禁銷大陸 國台辦：最終損害是台企利益

高雄男請辣妹載他去「討面子」　球棒被搶換西瓜刀...見警落跑

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間喊「無法表達感受」：我還沒看到畫面

快訊／荒唐！嘉市警染毒吸到臉爛掉　搜出「喪屍菸彈」又涉詐

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

躲營區廁所上網賭博！陸軍志願役慘輸欠債累累　被長官抓包下場慘

天兔颱風估明發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

柯剃光頭　她：有自清、宣誓意味

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

賴清德欽點首位APEC代表出發秘魯　林信義：努力說明台灣貢獻

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

快訊／翁曉玲稱退將唱陸國歌「禮貌」要刪吳斯懷條款　顧立雄回應了

更多熱門

相關新聞

柯剃光頭　她：有自清、宣誓意味

柯剃光頭　她：有自清、宣誓意味

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，結果12日被爆出2022年性騷擾資深媒體人璩美鳳；北檢13日再度提訊柯文哲，但柯竟以「光頭」造型現身，且據了解，是柯主動要求理髮，讓室友幫忙處理。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，在政治動作中，有時剃光頭有「自清和宣誓」的意味，且能再次煽動支持者悲憤情緒。

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

刑事戰將林明佐涉貪今開延押庭

刑事戰將林明佐涉貪今開延押庭

關鍵字：

柯文哲光頭北檢京華城延押看守所

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面