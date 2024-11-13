柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）



記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，11月1日遭到延押後，決定不抗告。今（13日）北檢再次提訊柯文哲，令人驚訝的是，他竟以光頭造型現身。對此，媒體人黃揚明表示，看守所內的收押被告，是不會強制理髮的，都是被告提出要求才會安排。他提到，2014年柯文哲也曾被爆剃光頭，當時柯回應「我沒有剃過光頭，只理過平頭哪有剃過光頭」。

黃揚明表示，在看守所內的收押被告，是不會強制理髮的，都是被告本身提出要求才會安排理髮。

黃揚明回顧，2014年柯文哲也曾被爆過去曾剃光頭，但當時柯回應「我後來回想，我也沒有剃過光頭，我只理過平頭哪有剃過光頭」。

特別的是，據了解，本次造型是柯文哲主動要求理髮，北所尊重收容人意願，提供電動推剪，讓室友幫柯理髮，至於是否為外界所述，柯文哲想藉此抗議北檢聲請延押，則不得而知。

回顧過往，柯文哲2014年被名嘴胡忠信爆出「你曾經剃過光頭，結婚以後剃過光頭為什麼，我點到為止」。當時是台北市長參選人的柯文哲則回應「理過光頭，這個有啦，其實有一段時間，我人生蠻灰暗的，我問我爸爸說，如果我去出家你有什麼想法，我爸爸說那我蓋一家廟給你，他說經營廟很賺錢，我問我太太說，如果我出家妳有什麼打算，我太太說如果你真的要出家，能不能早一點，因為她比較年輕的話，要改嫁比較容易」。後來柯則又改口「我後來回想，我也沒有剃過光頭，我只理過平頭哪有剃過光頭」。