轟許甫提璩美鳳「非常光碟」消遣　簡舒培：民眾黨挺貪污還挺性騷

▲璩美鳳指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

資深媒體人璩美鳳12日指控，柯文哲曾在2022年對她摸手臂性騷擾。民眾黨副秘書長許甫則在節目提到過往「非常光碟事件」，嘲諷璩美鳳會不會又變成另個周刊的「關燈人」？他更質疑璩美鳳的行為，完全不像對柯文哲非常傷心，否則為什麼1月11日還要來參觀民眾黨競選總部？非常奇怪。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（13日）痛批，許甫幫柯文哲出氣，重提非常光碟案大酸特酸，民眾黨拿別人被偷拍私密片的往事來消遣，不只挺貪污還挺性騷。

許甫於《民眾之聲》直播表示，「2000年左右的一個故事，當時有個台北市議員叫璩美鳳，更早之前她是一個主播，後來發生「非常光碟事件」，「獨家報導」這家八卦雜誌，當時用偷拍針孔的方式爆料，把比較親密的影片光碟附在報導上，主角就是璩美鳳，當時她是受害者，最後獨家報導老闆吃上官司，這家周刊幾乎是倒閉」。許甫再說，「璩美鳳可以說是獨家報導的關燈人，現在擔心她會不會變成另個周刊的關燈人呢」？

對此，簡舒培砲轟，民眾黨不僅挺貪污還挺性騷！常常發表歧視女性言論的柯文哲，被控訴性騷擾，但最讓人感到噁心的，還是那個雙標又包牌的民眾黨。

簡舒培指出，許甫重提光碟案幫柯文哲出氣，不只挺貪污還挺性騷，璩美鳳出面指控遭柯文哲性騷擾後，民眾黨第一時間說「無從進一步了解」、「絕對支持當事人依法提出申訴」，結果聲明出爐不到幾小時，民眾黨副秘書長許甫就直接在自家節目，重提光碟案來大酸特酸。

簡舒培再指，民眾黨為了幫柯文哲出氣，拿別人被偷拍私密片的往事來消遣；甚至以璩美鳳在案發後的工作對接「完全沒有覺得對柯文哲本人有什麼不滿、不高興」，以及今年一月聯絡說想參觀柯文哲競選總部為由，質疑對方「為何急著要來參觀柯文哲競選總部？」

最後，簡舒培強調，許甫這番檢討被害人的言論，不僅讓早上才發的聲明成了笑話，更顯示整個民眾黨從上到下毫無性平意識，滿口歧視厭女語言，深得黨主席柯文哲真傳，這才叫「不是一家人，不進一家門」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼許甫於民眾之聲節目談論璩美鳳「非常光碟事件」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

還想看更多...

►璩美鳳控柯文哲性騷 23年前震驚全台「非常光碟」再被喚起