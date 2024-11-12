邀朋友作客變亂搞慘案！人妻遭撿屍猥褻　老公被勾引出軌

圖文／鏡週刊

南韓近日有一名人妻投訴，她日前邀朋友夫婦到家中作客，沒想到變成兩對夫婦的亂搞慘案，人妻稱她被朋友老公撿屍猥褻，而她老公則被朋友勾引出軌。

據南韓《JTBC》「事件班長」報導，這名人妻控訴稱她剛搬新家，於是在上月19日邀請一對好友夫妻來家裡參加喬遷宴。人妻說，她和這對夫妻一直都是好朋友，尤其在4個月前她生產後，因為常聊媽媽經，兩對夫妻的關係更加密切。

上月19日當天，雙方都哄孩子睡覺後，兩對夫妻開始飲酒聊天。人妻說，由於她先喝醉，於是她躺在客廳沙發上睡覺，接下來卻發生不可思議之事。

人妻表示，當時因為酒快喝完，老公和朋友便出門到便利超商買酒，但這時朋友的老公卻趁機開始對她猥褻，扒掉她的衣服並拿手機拍攝，還對她做出猥褻動作。

不過誇張事情不只這樣，後來人妻的老公與人妻的朋友兩人相談甚歡，隨後朋友勾引她的老公，兩人進入洗衣間出軌，而這時朋友的老公又再度來沙發猥褻她。

人妻表示，她第一時間因為熟睡，完全沒注意到這些誇張的狀況，是隔天她發現老公在查找家中監視攝影機畫面，試圖想要「銷毀證據」，意外讓她看到這些既震撼又恐怖的畫面。

人妻說，事後朋友夫妻僅堅稱「喝醉不記得了」，並沒有負責任的態度，因此人妻決定報警，並向媒體投訴舉發。

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