「我沒有要選黨主席」　王金平談反朱聲浪：要去了解各界意見

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平明年初將開溝通協調課程，近日也頻頻出席公開活動，被解讀為復出政壇的起手式，與此同時又傳出，由於台中市長盧秀燕角逐黨主席意願不高，國民黨反朱派似乎有意力拱王金平出馬整頓亂局。王金平今（11日）出席2024幸福企業頒獎典禮後受訪直言，沒有這回事，也沒有地方人士討教，目前也都沒有介入黨主席選舉。

國民黨近日掀起反黨主席朱立倫連任的浪潮，本土派希望力推盧秀燕參選主席，但盧始終未表態，讓本土派備感焦慮，傳出本土派及挺盧人馬急尋備戰人選，被點名的包括前國民黨祕書長李乾龍、前副主席郝龍斌、前總統府資政廖了以，甚至是戰鬥藍發起人趙少康等人，但這些人都無意站上火線，才會轉向王金平討救兵，盼王出面整合黨內反朱的亂局。

王金平今日受訪時駁斥，該篇報導內容不實，自己不僅沒有特別立場，也沒有地方人士來討教，至於黨內反朱聲浪高？王金平則說，還是要去了解各界的意見，他沒辦法做結論，不會主動去介入黨主席選舉一事。

會場上恰好強碰朱立倫，兩人僅簡單握手後便各自離去，氣氛相當尷尬，王金平對此指出，因為朱立倫馬上就要走了，因此確實兩人沒有聊天。

