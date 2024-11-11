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洪申翰揭數據「中火減量6成空汙竟還增」　酸盧秀燕：想選總統想瘋了

▲▼立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

中火燃氣機組二期日前環評審查通過，增加4部燃氣火力發電機組。台中市長盧秀燕為此痛批環評審查只有污染增加，沒有污染減少，更強調能源政策必須分散，一旦國家能源過度集中，反而會變成攻擊的重要目標。對此，民進黨立委洪申翰11日揭露數據，質疑盧市府拚命罵中火，是因為台中市政府空污防治不力，成績太難看，想辦法轉移焦點，「想選總統想瘋了」。

洪申翰指出，根據環境部正式公佈「空氣污染物排放清冊」，針對台中市的空污排放數據，比較2016年盧秀燕上任前和2021年的最新一期數據，發現台中火力發電廠已經減量60%；第二，如果不算進台電所管的中火，台中市府所管轄的其他污染源排放總量，居然是增加3%，居然是不減反增；第三，台中市焚化爐的空污排放總量，居然增加了48%。

洪申翰指出，從數據來看，當各縣市政府都努力在打擊空污，台中市府所管的污染源排放，不只沒有減少，居然還小幅增加，但他們卻每天抓著一個已大減60%的中火來罵，「這根本就是一個考試不及格的學生，每天不讀書，只會拚命罵旁邊考80分的同學為什麼沒考100分？」

洪申翰強調，他完全沒有想要放鬆對中火減煤的監督，但若希望中火更快速減煤減空污，其實就只有更快速地增加再生能源、燃氣機組，還有積極節能，作法不會脫離這幾個關鍵策略，但國民黨完全是逆著幹，他們還在拼再生能源、卡燃氣建設、污名化節能，哪有一點點想要更快速減煤的樣子？

洪申翰認為，盧市府每天罵中火，根本並不是真心要促成加速減煤，他們只想利用罵中火，來當自己減空污不力的「遮羞布」，針對中火減煤，民進黨政府會透過更加速地增加綠能、燃氣來努力，國民黨不要來扯後腿就已經阿彌陀佛，「但拜託盧市府，就算你想選總統想瘋了，但你現在還是台中市長，做好自己份內的工作，不要轉移焦點卸責，很難嗎？」

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