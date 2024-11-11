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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍駐美代表遭爆講綠壞話　朱立倫：綠也跟外國人說我們親中賣台

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國大選日前落幕，確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）當選，我國前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔今（11日）指出，有美方友人透露「國民黨駐美國代表處的人員到處講民進黨壞話」，更在川普及拜登陣營中挑撥。對於國民黨駐美代表處代表秦日新遭點名，國民黨主席朱立倫表示，他們是在強調國民黨堅定的立場，立場與執政黨不同，並不代表說執政黨的壞話。反而是民進黨不斷的在兩岸對抗、兩岸衝突。

朱立倫認為，民進黨永遠都在國外、在外國人面前貼國民黨的標籤，什麼親中賣台、背叛台灣等，都是民進黨講的，這些都是外國人一再跟我們說的，怎麼會有一個執政黨不斷地在貼在野黨標籤？

朱立倫強調，國民黨一再強調2D戰略，除了重視國防，也希望兩岸能溝通交流，減少風險、創造和平的環境，民進黨完全就是兩岸對抗、兩岸衝突，這種情況下當然造成很大的國際壓力，國民黨的駐美代表、副主席夏立言、國際部主任黃介正等人，都是在強調國民黨堅定的立場，這些立場與執政黨不同，並不代表說執政黨的壞話。

朱立倫說，大家都知道執政黨不斷的在兩岸對抗、兩岸衝突，這是不是對的，讓國際朋友做判斷，另外就國際的角度，我們知道國外的人都是與國民黨一樣堅定的認為，現階段台灣完全沒有廢核的條件，民進黨堅定的廢核，引起很多國際的批評，這不是在說執政黨的壞話，是執政黨直接錯誤的政策，讓國際的朋友不滿。

另，英國金融時報報導，為了向美國總統當選人川普展現抗中的決心，台灣擬提近5千億軍購，朱立倫對此表示，如果兩岸越安定、和平，兩岸的緊張氣氛越低，我們相對的壓力或國際的壓力就越低，如果不斷地造成兩岸對抗、兩岸衝突或兩岸的危機，那必然的就會造成整個的國際上對我們預算上的壓力。

「事實上我們現在的預算，第一優先還是經濟的發展，民生的需求」，朱立倫說，希望民進黨跟國民黨一起同心協力，希望兩岸能和平，降低衝突，能夠減少國際的壓力，把這些錢用在刀口上，尤其是用在民生，同樣的能源政策希望民進黨能夠懸崖勒馬，減少預算大幅增加在台電的補助，4次的漲電價，明年還要漲價，還要補助台電二千億，國人可以接受嗎？這兩千億可以用在民生、社福、經濟上有多少，這些都是最重要的關鍵重點。

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