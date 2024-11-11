控蔡易餘打藍助理、搶器材「如流氓」　陳玉珍喊話綠委回頭是岸

▲陳玉珍在上周財委會混戰中掉牙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（11日）上午立法院財政委員會召開相關會議，依程序應先確認上周審查「財劃法」部分條文修正草案，並送出委員會之議事錄，國民黨立委陳玉珍控會議主席民進黨召委賴惠員竟跳過「確認議事錄」程序，直接進入官員列席業務報告，並備質詢，嚴重違反議事程序。此外，民進黨幹事長蔡易餘乘隙毆打國民黨團助理，搶奪國民黨團器材，行徑猶如地痞流氓，令人髮指。

陳玉珍嚴正指出，民進黨召委賴惠員嚴重違反《立法院議事規則》第54條，跳過「確認議事錄」程序，召委賴惠員違法不處理，企圖違法繼續推進議程，且綠委不斷干擾議事程序，結果造成列席官員和各縣市政府財主單位代表，枯坐在委員會一個上午。

陳玉珍沉痛呼籲民進黨團，一切還是要回歸理性，尤其是部分綠委們，不要繼上周在財委會攻擊媒體記者之後，本周又在財委會攻擊助理。陳玉珍也敬告民進黨立委，委員間議事攻防，請僅限於委員與委員之間，不要再攻擊在場的記者和助理，請回歸到議事程序本質上。陳玉珍強調，針對麥克風一事，請民進黨團不要忘記綠委還曾攜帶「尖叫雞」干擾議事進行，限制國民黨委員在電梯口長達1.5小時。

最後，陳玉珍呼籲民進黨立委，當家不鬧事，還是趕緊回頭是岸，回到財委會繼續開會，按照議事規則確認議事錄後，就可以順利地繼續審查財政部門相關預算，倘若民進一意孤行，繼續杯葛議事錄確認，就是執政黨在阻撓預算進度，將影響財委會的預算審查，民進黨要負完全責任。