嗆綠委稱藍「精神分裂」傷害病友　王鴻薇：比照賴清德公開道歉

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會朝野今（11日）一早就財劃法修正草案上演「確認議事錄」混戰，民進黨籍召委賴惠員批評，國民黨委員以暴力方式杯葛會議，無視議事規則，湧上台前搶奪麥克風，甚至對她拳腳相向，指控「國民黨委員的行為實在是走火入魔、精神分裂」。國民黨立委王鴻薇對此批評，此用語對精神疾病病友、家屬造成嚴重傷害，精神分裂症一詞，要求賴惠員應比照總統賴清德，應公開向社會大眾致歉，為自己的失言負責。

王鴻薇痛批民進黨發動立委黨團延宕議事進行，完全就是輸不起！今日的財政委員會，綠營不但不依照議事程序，確認上次議事記錄，還攻擊國民黨黨團助理，簡直不可理喻，沒想到事後賴惠員還在臉書發文，用歧視性的字詞攻擊在野黨，這傷害的不只是在野黨立委，更是對病患的的公然歧視。

王鴻薇認為，賴惠員這樣的用語，對精神疾病病友、家屬，以及長期致力於病友權益的團體們，都造成嚴重傷害。她表示，精神分裂症一詞，在2014年已被衛福部正名為思覺失調症，就是為了避免歧視產生，賴惠員卻直接拿來當作攻擊性用詞，「讓人相當痛心」。

王鴻薇舉例，過去賴清德就曾以疾病形容當時政局受到各界撻伐，而後在臉書上致歉，賴當時說「曾經身為醫師，面對各樣疾病，無論是生理或是心理疾病，深知病友們的不適及困境，發言不當，就應該即時修正、調整」。

「尤其是賴惠員另一半就是醫師，應該更可以理解。」王鴻薇趕嘆，明知病友的困境，卻繼續加深歧視，因此鄭重呼籲賴惠員，「比照賴清德總統，應該公開向社會大眾致歉，為自己的失言負責」。