川普拒邀入閣！　蓬佩奧首發聲：很榮幸曾經合作

▲美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

共和黨總統當選人川普9日表示,他不會邀請前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)、前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)入閣。立場相當挺台的蓬佩奧11日發文表示,他很榮幸曾與川普合作,「我們有責任再次把『美國優先』放在首位。」

綜合外媒報導,蓬佩奧11日在社群網站X發文表示,他很榮幸曾與川普合作,兩人上周見面時也曾談到,過去一起建立了讓世界更安全、避免更多戰爭的計畫,「美國人民已堅決拒絕了拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)的外交政策主張,我們有責任再次把『美國優先』放在首位。」

Mr. President - I was proud to work with you too. As you said, when we were together last week, you and I built the plan that made the world safer & led to no new wars.



America firmly rejected the Biden-Harris foreign policy agenda. We have a duty to put America First again. pic.twitter.com/9Ac0rRyF7F