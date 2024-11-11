川普拒邀入閣！　蓬佩奧首發聲：很榮幸曾經合作

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

共和黨總統當選人川普9日表示，他不會邀請前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）入閣。立場相當挺台的蓬佩奧11日發文表示，他很榮幸曾與川普合作，「我們有責任再次把『美國優先』放在首位。」

綜合外媒報導，蓬佩奧11日在社群網站X發文表示，他很榮幸曾與川普合作，兩人上周見面時也曾談到，過去一起建立了讓世界更安全、避免更多戰爭的計畫，「美國人民已堅決拒絕了拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）的外交政策主張，我們有責任再次把『美國優先』放在首位。」

Mr. President - I was proud to work with you too. As you said, when we were together last week, you and I built the plan that made the world safer & led to no new wars.



America firmly rejected the Biden-Harris foreign policy agenda. We have a duty to put America First again. pic.twitter.com/9Ac0rRyF7F — Mike Pompeo (@mikepompeo) November 10, 2024

蓬佩奧還在貼文中附上川普2024年競選活動的影片，片段中川普在造勢活動中公開讚美蓬佩奧，「蓬佩奧先生，站起來讓大家看看，他真是帥氣！」、「這是位優秀的國務卿」。

川普9日晚間透過社群平台Truth Social宣布，他不會邀請前駐聯合國大使海利、前國務卿蓬佩奧入閣，「我非常享受並感謝先前與他們的合作，感謝他們為我們國家服務。讓美國再次偉大。」

美國政治新聞媒體Politico指出，川普這項聲明顯示忠誠度對川普2.0人事安排的重要性。海利今年與川普競爭總統提名，蓬佩奧也曾考慮今年選總統，但最終選擇不與川普爭共和黨提名。