川普已和普丁通話！提及「烏克蘭領土」問題　強調有大量美軍駐歐

▲川普2019年6月與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，外界也相當關心他對烏俄戰爭的態度。美國《華盛頓郵報》指出，知情人士透露，川普已於7日和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行通話，川普在談話中也提及了關於領土的問題。

根據《華盛頓郵報》報導，消息人透露，川普7日在佛州和普丁進行通話，他在通話中建議普丁避免讓戰爭升級，同時強調美國在歐洲部署了大量軍力。此外，川普在通話中還簡單提到了關於領土的問題，並表達了對歐洲和平的期待，希望能進一步對話，以早日探討解決戰爭的方案。

川普在競選期間曾表示會立刻終結戰爭，儘管未詳細說明具體方法，但知情人士透露，川普私下認為，可以考慮達成一項讓俄羅斯保留部分佔領區的協議。

川普的高階幕僚藍薩（Bryan Lanza）也向BBC表示，新政府在烏克蘭的首要任務是建立和平並停止殺戮，「如果澤倫斯基的首要任務是奪回克里米亞，並讓美國士兵為此而戰，那麼你就只能靠自己了。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）未立即回應媒體置評請求。不過，佩斯科夫日前接受俄羅斯國營電視台Rossiya訪問時曾表示，俄羅斯對川普的態度感到樂觀，「川普在競選時表示自己以達成交易為目標，能通過協議促成和平。至少他談論的是和平，而非對俄羅斯的對抗。」

報導指出，烏克蘭官員知曉川普與普丁的通話內容，並未表示異議，且烏克蘭早已知曉川普有意與普丁進行外交對話，以探索烏克蘭戰爭的和平解決之道。