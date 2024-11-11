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美國安顧問：川普上任前交付剩餘1935億援烏資金

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透社）

▲美國國家安全顧問蘇利文。（圖／路透社）

文／中央社

美國國家安全顧問蘇利文今天針對一旦華府不再支持基輔可能引發的全球風險示警，並且表示白宮將於總統當選人川普明年1月就職之前，交付餘下的60億美元（約新台幣1935億元）援烏克蘭資金。

法新社報導，蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登與川普13日在橢圓形辦公室見面時，可望商討首要外交政策議題。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）：「總統將有機會向川普總統解釋自己怎麼看這些事、釐清立場，並且與川普總統談論到，川普總統怎麼看自己就任後接手這些事。」

拜登引領挺烏克蘭對抗俄羅斯侵略的國際聯盟，尤其於俄軍取得軍事斬獲而且烏克蘭面臨日益嚴重人力匱乏的緊要關頭。

與此同時，川普早已堅稱，他可「於一天之內」結束這場戰爭，而且可能於就職前就達成。外界推測，相關協議內容可能包括基輔對莫斯科割讓部分領土。

烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國一方面針對美國即將有個看起來對莫斯科更友善、不太支持基輔和北約的新總統而在研擬對策，同時他們也都急於要跟川普進行接觸。

蘇利文強調，拜登政府卸任前數月間一項主要目標就是要「盡可能讓烏克蘭在戰場上居於實力最堅實位置，從而使其最終在談判時能夠盡可能處在最強有力地位」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經要求烏克蘭割地，作為展開和談的前提，遭到基輔斷然拒絕。

蘇利文還表示，他預期結束加薩和黎巴嫩南部戰爭，以及遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列人獲釋等議題將會有進展。

他說：「到某個時刻，以色列政府會希望針對公民回家進行交易…我不認為以方會因美國政治而進行這項交易，而是為了確保以色列。我預期未來數週內會有進展。」

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