總預算付委在野嗨喊「為民爭利」　吳思瑤批肇事者反來割稻尾

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院朝野黨團昨（8日）簽署協商結論，中央政府總預算順利付委審查，近兩個月的總預算僵局也宣告落幕。在野黨團昨也在立法院會高喊「成功為民爭利」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤質疑，總預算之亂讓國會硬是虛耗了71天，肇事者反來割稻尾，有理嗎？誰胡亂鬧事，誰認真善後，社會絕對看得清楚。「恪遵憲法，民生優先」，這場71天的政爭，沒有人是贏家，但最終一刻執政黨堅定捍衛了法治價值，這是唯一讓她欣慰的事。

吳思瑤指出，空轉71天，該審未審的總預算，終於交付審查。8月30日政院就將預算案送入立院，如果藍白沒有「六擋」，早就可以實質監督嚴格把關。藍白六擋總預算的理由，沒有一項具備正當性。但國會硬是虛耗了71天！

吳思瑤表示，原民禁伐補償、公糧收購、健保點值，行政院早已透過多元政策工具回應處理，立委應該在所屬委員會充分討論，專業對話。遺憾藍白鷹派抬頭，選擇非理性對抗，只搞政爭不顧民生。最新民調顯示，近半數人民不滿意拖延預算審查，相信在民意壓力下，藍白也深知必須停損應該收手。

吳思瑤指出，而行政院的朝野協調，有幾大突破：第一、總預算得以付委審查，第二、導正法制回歸憲法原則，立委不能未經政院同意，片面以修法或決議增加預算，「下不為例」，第三、確立預算權是行政權的核心領域，立法院無權僭越。

吳思瑤直言，至於在野黨自嗨割稻尾，彷彿總預算付委是他們的功勞，三項政策是他們的「成功爭取」，闖禍滋事者還自認居功厥偉，自己不禁莞爾。誰胡亂鬧事，誰認真善後，社會絕對看得清楚。「恪遵憲法，民生優先」，這場71天的政爭，沒有人是贏家，但最終一刻執政黨堅定捍衛了法治價值，這是唯一讓她欣慰的事。