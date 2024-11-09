黃智賢酸白營「無腦挺柯」　嗆問：扁案與林益世案不是也押4個月？

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，日前遭北院裁定續押2個月，民眾黨立委黃國昌則質疑北檢，已經押柯文哲2個月，卻還不起訴，根本是押人取共。對此，媒體人黃智賢昨（8日）嗆問黃國昌，當年陳水扁或林益世案，是不是羈押4個月才起訴？她還直言，白營或為了利益的護柯人士們，現在是繼續「無腦挺柯」。

黃智賢提到，黃國昌跟陳智菡等人，在看到北院扣押京華城土地的裁定書以後，居然還可以反智的說三道四，這證實了，為了利益，人類可以多麼沒有下限，且「黃國昌睜眼說瞎話、小丑式的語言，連裁定書是什麼，都搞不懂」。

此外，黃智賢質疑，黃國昌居然要求北檢在2個月內，就要起訴柯文哲，難道是在脅迫北檢做小弟？她直指，說黃國昌草包，還是太客氣，並建議黃國昌應該問問親密好朋友鄭深元（柯文哲辯護律師），當年擔任檢察官辦林益世案時，是不是羈押4個月才起訴？

黃智賢還點出，黃國昌也可以去問威京集團主席沈慶京的辯護律師越方如，當年擔任檢察官在辦陳水扁的案子時，是不是也是羈押4個月才起訴？「但，黃國昌這種草包，可能只會吼叫，不具有閱讀文字的能力。」

黃智賢表示，若黃國昌不是只會吼叫，那麼以現在公開的證據與資訊，無論如何，都不應該講出「押人取供」這種沒有常識的話。黃智賢接著指出，挺柯的網紅館長，現在已經崩潰到說，沈慶京高興給柯文哲錢，有什麼不可以？

黃智賢說明，因為柯文哲是台北市長，有絕對的權力，可以影響京華城容積率，容積率就是錢，給容積就是給財團錢，並直言，館長腦子結構，應該是不了解賄賂，行賄，收賄，對價的意義。

最後，黃智賢不禁認為，無腦挺柯的人，可以繼續無腦挺，因為沒有人可以阻止，不過可悲的是，媒體跟一些政治老鳥，為了流量跟利益，明知是昧著良心說謊護航，還是繼續說謊護航。「柯文哲的黨羽，仍在不停的禍害台灣。

黃國昌，可以得意多久？」。

★未經判決確定，應推定為無罪