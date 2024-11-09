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民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

▲▼立法院院會 韓國瑜宣布確定會議議程 國民黨團立委 高金素梅 舉手板 喊口號慶祝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野黨團8日簽署協商結論，明年度中央政府總預算順利付委審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團昨（8日）簽署協商結論，明年度中央政府總預算順利付委審查，將近2個月的總預算僵局宣告落幕。對於後續預算審查的攻防，民眾黨立委指出，原則上地方建設、攸關人民福祉的補貼等，不會刪，至於其他浪費、藏在業務費裡的則會嚴審。黨團也說，除了總預算外，後續人事審查也是重頭戲，可能會比預算審查還有更多爭議。

民眾黨團表示，欣見行政院終於邁出正確的一步，顯然這些日久的延宕、朝野嚴重對立，其實並非必要，執政者是否願意依法行政，穩定政局，存乎一心。另外，黨團也成功推動人事審查權往前邁進一大步，下周二將再次進行朝野黨團協商，將考試委員與大法官的人事審查日程與相關細節一併討論，盡速實質審查。

民眾黨團指出，依法行政，不應短期利益犧牲長期利益、不因政黨利益犧牲國家利益，不用大動干戈、無須傷筋動骨，法案一樣能順利推行，今天是個好的開始，「依法行政，真的沒有那麼難！」

針對後續預算的攻防，民眾黨團表示，目前已經規劃許多提案，在彙整中。有黨內立委分析，原則上，藍白兩黨都很重視地方建設、攸關人民福祉的補貼等，這些都不會刪，至於其他浪費、藏在業務費裡的則會嚴審，「例如文宣費等，施政做得好根本不用編這麼多預算」，強調會基於理性，該刪會刪。

民眾黨立委張啓楷指出，將鎖定功能不彰又怨聲載道的NCC、監察院、打詐不力的數位部、超思雞蛋弊案的農業部和中央畜產會、太陽能光電弊端叢生的經濟部能源署、國發會主管的國發基金。

另外，浮濫的15億大內宣、101億水電費、出國預算、各機關作業費、委辦費，還有賴清德總統的國務機要費、各部會首長的特別費。

公糧收購落實立法院主決議每公斤調高五元，是行政院長卓榮泰和農業部長的承諾，不容跳票，昨天決議是12月底提出方案，之前會先刪減農業部作業費、委辦費和首長特別費，有落實諾言才恢復預算。

民眾黨團指出，本來8日的院會可以做考試委員審查，如果表決一過，考試院的人事審查就要排。但昨院長韓國瑜召集協商，排定下禮拜二會再協商一次，把考試院、大法官的人事審查的時程排出來，NCC委員的部分也會在交通委員會安排時間。

民眾黨團強調，除了預算外，人事審查也很重要，目前流程都走完了、協商冷凍期也過了，確定可以排新任考試委員及大法官實質審查的時間，「除了總預算實質審查外，人事案也是重頭戲，國、公營董事長出包出這麼多，人事審查會比總預算有戲」。

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