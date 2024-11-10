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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批禁伐補償政院簽不平等條約　李彥秀：賴清德要保護好卓榮泰

▲▼行政院長卓榮泰視察「陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者鄭佩玟／台北報導

卡關多日的總預算案，在行政院同業禁伐補償爭議讓步後，8日終於在立法院付委，但卻傳出不只一位綠委在民進黨團大會上開砲，不滿行政院棄守接受國民黨主張，形同簽下「不平等條約」。國民黨立委李彥秀今（10日）對此表示，行政院長卓榮泰過去素有「卓蘋果」的暱稱，就是因為卓榮泰EQ高，善於溝通協調，顯然賴清德找卓榮泰擔任行政院長，也是看上卓蘋果的人格特質，呼籲總統賴清德要好好保護卓榮泰這隻「稀有動物」。

李彥秀提及，8日延宕將近兩個月的「明年度總預算案」，終於在行政院讓步下順利付委，現在傳出，綠委私下表達不滿，砲轟行政院形同簽下「不平等條約」，也有綠委認為，面對朝小野大的立院生態，凸顯行政、立法還沒找到良好互動模式。

李彥秀認為，事實上，成為「豬八戒」的不僅是綠委，綠營側翼上週還在瘋狂轉發梗圖，攻擊在野黨拒審預算，沒料到行政院說撤退就撤退，綠營側翼只好摸摸鼻子轉攻「財劃法」戰場。

李彥秀說，卓榮泰過去素有「卓蘋果」的暱稱，就是因為卓榮泰EQ高，善於溝通協調，既使不同立場的人，也不容易討厭卓榮泰，顯然，賴清德找卓榮泰擔任行政院長，也是看上卓蘋果的人格特質，但「賴卓體制」運作以來，賴清德處處劃下「政治紅線」，不准行政院退讓，也不願意召開「院際協調」。讓卓榮泰兩個月來「內外交迫」，「卓蘋果」狠狠被揍成「蘋果泥」。

李彥秀直言，面對川普當選，未來四年的高度風險與不確定性，甚至成為「川普海嘯」的灰犀牛效應，呼籲賴清德總統，專心處理敏感的美中台三邊關係、山雨欲來的科技戰、貿易戰、關稅戰，以及兩岸關係的改善與和緩，內政問題就授權給行政院溝通協調，好好保護卓榮泰這隻「稀有動物」，如果卓榮泰陣亡了，要在民進黨內找到下一顆願意為賴清德賣命的「蘋果」，恐怕是難上加難。

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