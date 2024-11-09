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談總預算紛擾　卓榮泰：增加預算選票很多但政府就無法有作為

▲▼行政院長卓榮泰視察「陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰視察「陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（9日）赴宜蘭視察陽明交通大學附設醫院第2期擴建計畫，談到近來總預算的紛擾，他說，兩院互動必定要遵守憲法規定，立委在審查預算時不能再追加預算，「不能把30億加到100億，加回來選票很多，可是政府就無法有所作為」，盼往後一定要照既定方式執行，國家重大建設或連續工程才可以順利推動，不會被排擠、不會被中斷。

卓榮泰說，中央政府總預算紛紛擾擾將近2個月之後，終於在昨天能順利付委，之後立委就能紮紮實實、深入審查每一筆預算。卓說，蘭陽醫院第一期的工程有了、第二期也編了預算，但預算若沒辦法執行也有困難。

「同樣的，如果再做第一期、第二期工程時，立委要增加很多預算，用法律案的方式幾十億、幾百億，政府的預算一定被排擠，連續性的工程就很難完成。」卓榮泰說，這也就是行政院一直堅持，在兩院互動中必定要遵守憲法規定，立委在審查預算時不能再追加預算，「不能把30億加到100億，加回來選票很多，可是政府就無法有所作為」。

卓榮泰還說，在訂定任何法律增加政府支出時，立法院應該要徵詢行政院的意見，預算夠不夠、什麼時候完成等；同時，在增加一筆支出預算時，也要找預算來源，「所以預算法規定，訂定法律要增加政府預算，立法院要徵詢行政院意見，並找出預算來源」。

「中央政府總預算過去的紛紛擾擾就是為了這些事情。」卓榮泰說，很欣慰看到在前天的協商後，兩院、朝野終於同意要按照預算法規定，一定要徵詢行政院的意見，一定要找出預算來源來進行。

卓榮泰指出，有這樣原則，今年、明年的預算紛擾問題這次行政院來解決，但希望往後一定要按照既定方式執行，國家重大建設或連續工程才可以順利推動，不會被排擠、不會被中斷。

卓榮泰也說，中央對地方也很多補助，這樣補助是應該的，因各縣市有不同的發展方向、財政結構，所以中央統合後，一定要對比較財政不足的地方做多一點的補足，「政府除了健康台灣，也要均衡台灣」。

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