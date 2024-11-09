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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法攻防綠營有異音　盼政院提版本「否則攻防處於被動」

▲財委會召委陳玉珍宣布散會，林楚茵與吳思瑤隔空抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會召委陳玉珍宣布散會，引爆藍綠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍6日匆促在3分鐘內就把《財劃法》送出委員會，引爆藍綠肢體衝突，綠營也痛批國民黨倉促修法、急著「框錢」。儘管藍營內部有歧見，但也有不少綠委私下透露，希望政院提出版本。有綠委坦言，能有一個院版作為折衝當然更好，否則未來攻防會處於被動角色。也有綠委指出，立法院不是蓋章院，並非一定要院版才可以討論，財劃法多達22個版本，可以在逐條討論時聚焦，也能有好結果。

財劃法已逾25年未修正，立法院財委會到上周累積併案審查的財劃法修正草案多達22案，但尚無行政院版。立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會。

行政院長卓榮泰受訪時多次強調，現行財劃法行之多年，就其垂直跟水平分配來說，執行起來最有把握，且最近幾年逐漸往更好方向前進。行政院主計總處指出，若以明年度預算為例，此修法版本將要求中央釋出新台幣6612億元，近可動用預算的半數，嚴重影響國家發展，且若地方財源增加，許多事權如勞健保、老農津貼等項目，也應回歸地方辦理。也不得要求中央不能減少地方的一般性補助款，「這不合理」。

然而，不少綠委私下透露，希望政院提出版本，並持續跟政院溝通。有綠委坦言，能有一個院版作為折衝方案當然更好，否則未來攻防會處於被動角色。而政院不提出版本，如果財劃法修正之後有在院會及協商好好審查的話，部會也可以提修正意見，「前提是有好好討論的話。」

綠委還原財委會「三分珍」當日狀況，該人士透露，陳玉珍當天邀請部會跟地方財政相關人員出席，本來以為至少要討論看看，結果也沒有，三分鐘就直接送出去，而且國民黨團前一天就磨刀霍霍、早有準備，「直接用突襲方式讓我們被牽著鼻子走。」

也有綠委直言，立法院不是蓋章院，並非一定要院版才可以討論，財劃法多達22個版本，可以在逐條討論時就這些版本聚焦，也能有好結果。但財劃法修正影響層面很大，如果只有討論預算並不完整，也應重新檢討中央與地方事權的分配，並納入地方制度法概括討論。

上次財劃法修法已是前行政院長唐飛時期，最終與時任台北縣長蘇貞昌討論並取得共識後的版本沿用至今，有綠營人士回顧，當時也是吵的不可開交，各縣市都拿對自己最有利版本，包含用人口、用面積來算都有，這真的不好修，畢竟財劃法修法就是「零和遊戲」，有人拿多就一定有人拿少。

他直言，就算都是藍營縣市，也會有各自想修的東西，「像這次新竹市所獲預算是全國倒數第二，區域立委、縣市長都是在野黨的，他們接受嗎？」國民黨此次提案跟各縣市都沒有溝通過，不要說高雄連柯志恩都反對，侯友宜也不滿說新北人均最低，鄭正鈐也說新竹比例應該再討論，連黨內都喬不好，如此粗糙的修法版本誰會買單？

然而，此次修法也還有變數，下周財委會開會由綠委賴惠員輪值會議主席、而非陳玉珍主持會議，財劃法修法審查「3分鐘散會」，能否在議事錄獲得確認，還在未定之天。

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