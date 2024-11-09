財劃法修正淪「肉桶政治」　王婉諭批綠怠惰未提院版、藍像菜市場喊價

▲財委會召委陳玉珍主持會議，發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍6日匆促在3分鐘內就把《財劃法》送出委員會，引爆藍綠肢體衝突，相關條文也爭執不下，即便是各政黨同黨委員都有不同意見。對此，時代力量黨主席王婉諭8日表示，現行財劃法已二十五年未修，應更符合現況，以公平考量各地需求，執政黨怠惰並未提出院版，目前立院各種版本也未解決分配不均問題，以國民黨團版為例，為何馬祖可增至8倍、宜蘭4倍，而新竹市僅1.5倍？財劃法是國家財政分配的根本大法，不該淪為本位主義的肉桶政治。

近期「財政劃分法」的修正鬧得沸沸揚揚，各縣市之間為了「該分得多少」而爭執不休。對此，王婉諭引用哲學家羅爾斯（John Rawls）「無知之幕」的概念，認為決策者應放下自我立場，站在不同縣市的角度思考，為所有縣市創造一個公平合理的分配公式。她強調，在這樣的情況下，財劃法才能脫離利益交換與分贓的陰影。

王婉諭指出，現行財劃法已二十五年未修，制定當時的分配方式已無法反映近三十年來區域與產業的發展變化。以新竹市為例，去年稅收近3000億元，僅獲得78億元的統籌分配款；另外，平均收入僅次於新竹市的新竹縣，人均分配卻是全國最低，財劃法應更符合現況，以公平考量各地需求，而非僅僅是增加分配總額。

對於財劃法修法版本，王婉諭強調，目前立法院的各種修正草案，並未真正解決分配不均的問題，反而製造更多矛盾。王婉諭以國民黨團版為例，為何馬祖可增至8倍、宜蘭4倍，而新竹市僅1.5倍？她認為應建立基於人口、面積、產值等客觀數據的討論基準，而非單純的「喊價競賽」。

王婉諭也批評，執政黨拖延怠惰，未提出行政院版的修法版本，在野黨則在審查過程中流於形式，導致討論淪為「菜市場喊價」，忽略了分配的公平原則。她呼籲立法院在修法過程中應更審慎，避免財政分配法成為「肉桶政治」。

對於修法方向，王婉諭提出三項主張，希望立法院能負起責任：一、財劃法應該要增加地方分配的資源，但也要針對事權做調整。如果地方變有錢了，有些社會福利的支出，勢必要從中央補助改為地方負擔。二、修法應同步考量行政區劃法，過去六都與一般縣市的分配不均，讓第七、第八都構想胎死腹中，應考慮單一縣市制度，解決根本問題。

王婉諭續指，第三、有了財劃法、行政區劃法，別忘了藍綠準備聯手延後上路的國土計畫法。國土計畫一直不上路，台灣失控失衡、金權橫行的空間利用，只會繼續破壞區域的發展。

王婉諭強調，國家屬於全民，立法委員應以公平為基礎修法，真正為台灣的永續發展負責，勿因短期利益而忽略長遠的公平正義。