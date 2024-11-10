政院水電費預算爆增逾2千萬　許宇甄怒：人民繳稅竟被政府揮霍

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度總預算案已順利付委，國民黨立委許宇甄今（10日）痛批，賴清德政府送審的114年度預算編列失控，讓台灣人民的血汗錢淪為無底洞，此次歲出規模再創新高，光是行政院的水電費預算就暴增至2千189萬元，比113年度的1千853萬元增加336萬元，增幅達18.13%，幾乎是通膨警戒線的9倍，台灣人民究竟是交了多少辛苦的稅金，才會被政府如此肆意揮霍？

許宇甄指出，行政院一再宣稱「電費上漲不多」，但水電費預算暴增直接揭穿了政府的謊言。其次，行政院的出國計畫預算更是讓人瞠目結舌。111年度原定22項出國計畫，實際執行僅3項，變更8項，變更率高達36.36%；112年度的出國計畫變更更是攀升至58.82%，完全偏離年度計畫的原則。

許宇甄說，行政院作為各部會之首，不僅未能帶頭遵循計畫，反而頻繁變更預算項目，讓執行與預期數據脫節，完全背離了「按計畫執行」的本意。更令人震驚的是，行政院114年度的出國預算不僅未減少，反而增加10%，試問，民眾辛苦納稅供養政府，卻換來一個毫無責任感的計畫編列，這些錢到底是服務國人，還是肥了少數人的荷包？

許宇甄也對不當黨產處理委員會的預算提出質疑，113年度該委員會編列42萬5千元的預算，進行「出國考察歐洲國家處理不當黨產」的研究，然而計畫中僅粗略標示「歐洲國家」，對具體考察國家、機構或學習內容一概不提，完全如同「公費旅遊」的藉口。

許宇甄續指，立法院去年對此早已提出嚴正批評，指出各國的「轉型正義」模式差異極大，如無具體研究方向，這樣的考察毫無意義。然而，不當黨產處理委員會竟然無視立法院決議，114年度繼續編相同預算，繼續把立法院當成行政院立法局，以為本屆立法院還會像過去八年一樣裝聾作啞，可以隨意揮霍人民納稅錢。

許宇甄認為，賴清德政府的預算編列，形同將台灣人民的信任當作兒戲，將納稅人的辛苦血汗視為提款機。面對如此荒謬的預算浪費，賴政府非但不思檢討，還漠視立法院的監督。行政院長桌榮泰口口聲聲說要行政與立法要「相互尊重」，但事實上卻一再忽視立法院過往的審查意見，賴政府猶如暴發戶、紈褲子弟，毫不在意人民感受。

許宇甄感嘆，當台灣人民在經濟低迷中苦苦掙扎，賴清德政府、黨產會卻如此豪擲公帑，無視民意聲音，持續揮霍納稅人的辛勞。如此怠惰、腐敗、毫無節制的預算管理，不僅讓人憤怒，更讓人質疑賴政府究竟有何資格自稱是在替台灣奮鬥？為百姓著想？