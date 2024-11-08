大波蘭省長訪新北市談無煤城市　侯友宜：盼新北經驗國際實現

▲大波蘭省長Marek Woźniak率團隊拜訪新北市政府合影。新北市長侯友宜（左3）、大波蘭地區省長馬雷克·沃茲尼亞克Marek Woźniak（右4）。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大波蘭省馬雷克·沃茲尼亞克（Marek Woźniak）省長昨（7日）上午率領代表團拜會新北市政府，市長侯友宜、經發局長盛筱蓉、環保局副局長朱益君等一同接見，雙方針對無煤城市、氣候變遷、能源轉型、淨零碳等議題深入交流。來訪代表團成員包括大波蘭地區省長馬雷克·沃茲尼亞克（Marek Woźniak）、大波蘭地區發展基金會CEO沃伊切赫·馬爾奇尼亞克（Wojciech Marciniak），以及經濟發展局局長貝亞塔·約安娜·沃金斯卡（Beata Joanna Łozińska）等人。

侯友宜表示，新北市及大波蘭省皆為脫煤者聯盟（Powering Past Coal Alliance，PPCA）的成員，新北市已在2022年底完成無煤城市目標、實踐PPCA的會員承諾，盼能將「新北經驗」推向國際，並在淨零與能源轉型上與波蘭等其他全球城市攜手合作，共同對抗氣候挑戰。

▲大波蘭省長Marek Woźniak致贈侯友宜禮品。

侯友宜說，新北市與大波蘭省同為脫煤者聯盟成員，新北市中小型燃煤鍋爐於2019年底全數退場，最後一座燃煤汽電共生機組也於2022年10月退場，提前實現無煤城市的目標；而大波蘭省全區亦於2024年2月正式加入脫煤者聯盟，盼能將新北市脫煤減碳的成功經驗分享給國際其他城市，並在永續共好的基礎上，雙方未來可在淨零、能源政策等領域發掘合作空間，一齊達成減碳目標，對抗氣候變遷。

馬雷克省長表示，對新北市脫煤成果印象深刻，非常值得學習；而大波蘭省在能源轉型的初期階段仍需克服諸多挑戰，根據數據顯示，在2023年10月至2024年9月期間，波蘭的電力消耗主要依賴於化石燃料，其中燃煤占約6成，能源結構仍嚴重依賴燃煤，在低碳能源轉型需要更多的時間與發展空間。

▲侯友宜致贈大波蘭省長Marek Woźniak新北文山包種茶。

因此，期望能擴大交流與學習新北市脫煤的成功經驗，進一步追尋新北市腳步實現「無煤城市」。此外，馬雷克省長也提到，大波蘭已施行氫經濟相關政策活動，並加入歐洲氫能組織，期許未來雙方能在氫能的推行上有更多交流，以近一步降低空氣污染，加速邁向2050淨零目標。

環保局進一步說明，新北市的脫煤策略聚焦在停發新設工廠生煤使用許可、減低現有業者生煤使用量上限，以及為工業燃煤設施汰換提供高額補助，在確保使用生煤業者不再增加之前提下，利用經濟誘因鼓勵業者改用天然氣，在環保局、經發局等跨局處長期合作推動及業者的努力下，新北市過去陸續於2019年至2022年完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及「燃煤汽電共生機組退場」等3項關鍵政策，最終在2022年10月成功達成無煤城市的目標。

環保局強調，氣候變遷是世界性的環境問題，新北市作為全國人口最多城市，在氣候議題上責無旁貸。巴黎氣候協定通過後，減緩與調適行動更顯重要，新北市除感謝「脫煤者聯盟」成員大波蘭省沃茲尼亞克省長的肯定外，未來將持續分享本市脫煤成功經驗，在脫煤道路上與聯盟成員攜手共同面對能源轉型挑戰，也會持續參與氣候變遷國際事務工作，期許以全球視野綜觀國際氣候變遷行動趨勢，善盡地球公民的責任與義務。

▲侯友宜分享新北市在無煤城市、氣候變遷、能源轉型、淨零碳等議題方面的努力及成果。