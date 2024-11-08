2024經濟部菜市金馬獎　新北4星以上104攤獲全國第一

▲新北市獲4星以上認證攤位數為104攤，勇奪全國第一。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

經濟部「2024臺灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」得獎名單已於今年10月29日公布，新北市獲4星以上認證攤位數為104攤，勇奪全國第一，另外有汐止觀光夜市、林口公有市場、泰山公有市場、淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場等5座市場榮獲5星市集，顯見市場攤商經輔導後已逐成長茁壯、遍地生根。

由經濟部主辦，素有「菜市金馬獎」之稱的市集名攤評核計畫，為市場界年度重點項目，評核內容除強調攤位特色、衛生條件及商品品質外，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付及各類消費者服務等，本次共388攤獲4星以上殊榮，其中新北市即佔104攤，不僅數量為全國第一，更獲得評審委員們的大力肯定。

▲本次有汐止觀光夜市、林口公有市場、泰山公有市場、淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場等5座市場榮獲5星市集。

市場處長李長奎表示，透過年度評核可以提供市場與攤商交流的平台，並藉此達到良性競爭的效果，市場處在參與中央評核前，會先舉行自辦評核，由專家學者實地訪查並提供建議，給予攤商實質的輔導與方向，再從中挑選具示範性質的市場與攤商，推薦至中央評核以爭取最佳成績。

蟬連5星市集的瑞芳美食廣場自治會會長，同時也是新北市公有零售市場聯合發展協會理事長林文貴也提到，每個市場經營品項豐富多元，尤其生鮮與美食的營業環境湯湯水水較多，要維持舒適環境與多元的服務非常不容易，感謝各位評審肯定我們市場與攤商的用心經營。

市場處補充，未來除持續進行硬體改善提昇消費環境外，亦將導入青年創業、特色行銷、食品安全衛生及多元支付等經營理念，積極輔導並鼓勵攤商自主提升，貼近大眾消費的期許，也歡迎大家實地走訪新北市場，共同見證持續蛻變的新北市場。

▲素有「菜市金馬獎」之稱的市集名攤評核計畫，為市場界年度重點項目，不僅考驗市場與攤商的營運能力，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付及各類消費者服務等。