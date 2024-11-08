新北兒童卡推「原民版」設計　2025年1月起放寬申請資格

▲新北市兒童卡推「原民版」設計。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市國小學童成長不可或缺的夥伴－新北兒童卡推出全新設計的原民版兒童卡昨（7日）正式亮相；新北市副祕書長龔雅雯表示，2025年1月起，新北兒童卡申請資格將再擴大，非本市戶籍卻在新北市就讀的學童亦可申請，即提供戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12歲以下兒童申請新北兒童卡，以享有搭乘捷運、公車、火車5折以下的優惠，讓新北市小朋友從小養成搭乘公共運輸習慣。

龔雅雯說，交通局於2018年推出了幾米版兒童卡，7日並再推出原民版兒童卡，卡面設計以16個不同的原住民族，包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族、卑南族、賽夏族、魯凱族、賽德克族、噶瑪蘭族、鄒族、雅美族、撒奇萊雅族、邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等原住民兒童穿著各自族群傳統服裝為主視覺，凸顯原住民族的活潑形象，也呈現象臺灣文化豐富多樣性及族群共榮面向。

▲新北兒童卡有幾米版和7日發布原民版2種。

交通局長鍾鳴時指出，2025年1月起，新北兒童卡的資格將再擴大為戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12歲以下兒童皆可申請，過去若無申請過新北兒童卡的新北市學籍學童可由法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、身分證明文件、學籍證明文件（新北校園通APP畫面或在學證明），向新北市任一區公所提出申請，約新增1,600位學童受惠。

交通局表示，新北兒童卡自2018年推出至今已累計發行33萬張，搭乘大眾運輸的補助金額逾1億元，目前1至6年級學童持有新北兒童卡計約18萬張，搭乘臺北捷運、新北捷運享4折優惠，搭乘高雄捷運及桃園機場捷運享5折優惠，公車及火車半價優惠，此外也結合教育局幸福晨飽早餐計畫、到離校刷卡、校內圖書館借還書等功能，是新北市國小學童不可或缺的成長夥伴。

今年發行新北兒童卡幾米版1萬8,165張、原民版1萬518張，總計2萬8,443張兒童卡將於今日發至各校、送達小朋友手中，期望讓新北市小朋友從小養成搭乘公共運輸習慣，「零碳翻轉，新北先行」，共同為美好零碳未來努力。