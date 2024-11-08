Netflix雙11沒優惠「反而漲價」！最高漲幅18％　鄉民崩潰

▲Netflix突然漲價，最高漲幅為18％。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

近日不少影音平台趁著雙11推出優惠活動，不過有網友發現，串流平台Netflix不但沒有降價，反而是將價格調漲，漲幅依照方案不同，大約上漲7％至18％不等，意外掀起討論。

有不少網友在網路上表示，過去Netflix的標準方案是每月330元，沒想到近日查看價格，發現悄悄漲價，變成每月380元，其餘的基本、高級方案也有漲價，幅度約為7％至18％不等。

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消息曝光以後受到討論，不少人對此回應，「是真的漲價了」、「剛才看，確實漲價了」、「我前幾天訂閱的時候還是330，可能這兩天改的」、「早已沒訂閱」、「退訂一年多了，好像對生活也沒啥影響。」

對此，Netflix官方則表示，他們提供一系列的價格、方案，來滿足用戶的各種需求，隨著提供更多的服務，會不定期調整費用。台灣的價格將調整為290元起，會員將會依照帳單日期，接到費用調整通知，新會員則是直接以新的定價為準。

台灣Netflix價格調整前後對比如下：

一、基本方案：調整前每月270元；調整後每月290元，換算漲幅約7.4％

二、標準方案：調整前每月330元；調整後每月380元，換算漲幅約15％

三、高級方案：調整前每月390元；調整後每月460元，換算漲幅約18％