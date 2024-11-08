　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

momo,雙11,1111,善存,挺立,克補,保健品（圖／挺立提供）

▲挺立、克補、善存於雙11購物節祭出超低優惠與豐富贈品。

【廣編特輯】

圖、文／挺立提供

一年一度的雙11購物節你準備好了嗎！各品牌陸續祭出多重優惠資訊，到底該怎麼選？快鎖定momo購物網年度雙11盛會，一站購足日常所需。挺立、善存、克補都是熱銷商品，在momo每1分鐘就賣出四瓶，也正式宣告加入雙11戰局，推出超殺優惠與精美贈品，最高回饋38%，享健康兼顧荷包！

雙11挑戰全年最低價 優惠拿不完！挺立、克補、善存優惠盤點 下單再抽iPhone 16 Pro！
睽違一年，又到了補貨、囤貨的好時機！雙11當天在Momo不用登記就能立即兌換多重折扣，及各品牌優惠下殺破千，挑戰全年最低價，讓你享受一年一度最狂血拼時光。挺立、克補、善存推出近30組優惠組合，最高單組下殺一千五，還重磅加碼市價破千的廚具、家電、日常用品，不論你是小資族，還是家庭主夫／主婦，都能挑到適合你的超讚組合，而且下單再抽iPhone 16 Pro，超值優惠錯過只能等明年了！

囤貨家庭必買：多種組合現在momo買直接省超過$1,500，還有超強贈品組！
1. 善存舒眠春遊組(驚喜優惠價$5,609)買就送多功能行李箱，好推又好裝、輕鬆出遊
2. 挺立關鍵雙效錠 4+1盒組(42錠/盒) (驚喜優惠價$4,911) 買就送韓國超人氣最美廚具NEOFLAM Bubble Gum 20cm 平底鍋(市價$3300)，無毒陶瓷塗層，超級划算！

精打細算家庭必買：善存與挺立推超殺好禮組，平時捨不得買的家電，現在購買直接送！
1. 挺立關鍵迷你錠UCII 4+1盒組(30錠/盒)直接下殺省$1,284，驚喜優惠價$3,711，再送超值贈品──廚房必備萬用神器自動真空封口機(市價$2,980)，買到賺到。
2. 善存3效順暢益生菌粉末顆粒 4+1盒組(40包/盒)不僅省超過$1,100，驚喜優惠價$3,311，即贈韓國超人氣最美廚具組NEOFLAM Nature系列天然竹砧板(大)(市價$1,379)。

小資族必買：超甜折扣，多款產品超優惠價輕鬆帶回家！
1. 挺立關鍵雙效錠 2盒組(42錠/盒) 驚喜優惠價$1,987，買就送舒酸定長效抗敏牙膏
2. 善存游離型葉黃素軟膠囊20mg 2盒組(60粒/盒) 驚喜優惠價$ 1,188，買就送舒酸定長效抗敏牙膏
3. 善存任選-男性/ 女性綜合維他命(120錠/盒) 驚喜優惠價$ 711

momo雙11開大絕 滿額直接享mo幣回饋、舒眠益生菌 最高可享38%超高優惠！
除了超值優惠與豐富贈品，三大攻略快筆記，一起搶好康。
優惠1：折價神劵限量免費領，百萬張「商店抵用券」最高1折起、「免運券」，剁手買也不心疼。
優惠２：多重滿額回饋免登記大方送，最高可享38%超高優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光
黃聖依再度公開喊離婚！　忍不住哭了
快訊／洗錢大亨郭哲敏5000萬交保　戴電子腳環
Netflix突宣布漲價！　鄉民崩潰
快訊／台東某高職辣椒水攻擊　4學生急送醫
鄉長貪汙收押禁見
快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

立冬麻油雞超商就能吃！7-11新推溫補湯品、聯名人氣「石二鍋」

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

胡瓜砸千萬辦演唱會「突嗆黃安討厭」　康康：不要幫我們得罪人！

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

立冬麻油雞超商就能吃！7-11新推溫補湯品、聯名人氣「石二鍋」

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

逃過30萬裁罰！　建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

直擊／天菜主持人現身見面會⋯　Apink普美、初瓏吃醋：他的尖叫聲較大

新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

加速老建物重建！都更條例放寬容積認定標準　新北14萬戶受惠

應訊6小時後請回　黃珊珊：盼檢調儘速查明真相

王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光

宇宙人、麋先生「師妹」竟是3大視后！　罕見進錄音室開金嗓

快訊／高鐵左營站驚傳「1女持剪刀自殘」！警趕抵安撫送醫

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

消費熱門新聞

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

漢堡王雙11優惠一次看！

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

雙11驚爆價！口碑爆款保健品超值組買到有夠殺

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

7-11特大美式「買11送11杯」

立冬麻油雞、石二鍋超商就能吃！

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

麥當勞5大夯品買1送1限時26天開跑

更多熱門

相關新聞

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

超商周末小確幸來了！適逢雙11，各大便利商店也紛紛加碼祭出相關優惠，7-11推出特大美式、奶茶「買11送11杯」，還有特大拿鐵15杯只要711元。「全家康康五」此波也有霜淇淋「買1送1」；萊爾富美式、拿鐵、燕麥拿鐵「買1送1」，咖啡控、霜淇淋控都可把握機會。

網購退貨多增加碳排　環團喊話「雙11抄經靜心」減少過度消費

網購退貨多增加碳排　環團喊話「雙11抄經靜心」減少過度消費

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

漢堡王雙11優惠一次看！

漢堡王雙11優惠一次看！

手搖飲5大飲品買1送1限時2周喝

手搖飲5大飲品買1送1限時2周喝

關鍵字：

momo雙111111善存挺立克補保健品

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

八點檔女星被爆欠前女友200萬回應了！

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面