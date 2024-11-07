11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺價　7-11咖啡買11送11

▲全聯雙11在隔日達狂撒優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰電商年度最殺「雙11」，全聯將於11月11日當天推出5款商品限量爆殺11元，包括鑄鐵鍋、吹風機、蒸烤爐等，搶到現省2萬元以上。而7-11則祭出5大類別下殺，並推出咖啡飲品美式咖啡、奶茶等「買11送11」超殺價。

全聯歡慶雙11，在「隔日達」祭出優惠，除了眾多商品祭出超低價，新客首購還享再7折，11月8日至11日雙回饋，單筆消費滿1500元現折100元；使用PX Pay/全支付消費滿1500元，加碼送1111福利點。

▲全聯雙11限時領神券。（圖／業者提供）

雙11前夕的11月10日晚上8點～清晨2點，還有夜貓搶紅包，單筆消費滿999元折200元。11月11日當天，單筆消費滿1111元，折111元，指定時段還有「11元爆殺商品」開搶。

▲11月11日中午起陸續限量開搶，指定時段上萬元商品「只要11元」。（圖／業者提供）

11月11日中午起陸續限量開搶，指定時段上萬元商品「只要11元」。11:11祭出原價1.5萬的「Le Creuset典藏圓形鑄鐵燉鍋24(薄荷綠)」、14:11原價5990元的「Marshall Major IV 藍牙耳罩式耳機」、17:11原價6990元的「SK-II青春露公司貨(230ml)」、20:11原價超過1萬元的「Panasonic 國際牌高滲透奈米水離子吹風機-琉光粉(EH-NA0J-P)」，還加碼送順髮氣墊梳組。晚間22:11原價19,800元的「Whirlpool惠而浦 32公升獨立式萬用蒸烤爐(WSO322EB)」壓軸登場，共5款商品限量爆殺11元，買到最多現省近2萬元，手速要快！

●7-ELEVEN迎戰雙11

7-11迎戰雙11，在i預購、iOPEN Mall兩大電商推出夯品爆殺優惠，「i預購」即日起至11月24日推出「雙11狂歡購物節」，不限消費金額天天免運，單筆結帳消費滿1111元，享3%的OPENPOINT點數回饋，指定商品加碼贈11%的OPENPOINT，使用icash Pay支付單筆結帳消費滿1500元，再享3% OPENPOINT，全站最高可享17%的OPENPOINT點數優惠。

此外，精選熱門品項加碼贈111點、711點專區，還有「均一價111元、1111元」專區，以及小米官方旗艦館全館享11%的OPENPOINT點數回饋。

▲7-11迎戰雙11，在「i預購、iOPEN Mall」兩大電商推出夯品爆殺優惠。（圖／業者提供）

11月30日前到iOPEN Mall下單成功，還可抽東京雙人來回機票。11月7日至12日限時限量推出黃金、排隊美食等指定人氣夯品限量優惠券，領券現折最高800元，還有3款排隊名店「Libreadry 巢屋」全新甜點獨家線上開賣。

「iOPEN Mall」持續以零開店費、零系統費、零交易手續費的無痛創業專案，適逢雙11購物節，iOPEN Mall更規劃豐富活動為賣家的業績助攻，精選20款市場最低價或獨家規格的熱門爆品推薦給消費者，像是黃金1克金豆（附贈許願瓶）、刁民秘罈酸菜魚 、TATUNG大同不鏽鋼電鍋天際藍等。

同時即日起至11月30日推出「指定商品領券現折20%」、「下單抽東京雙人來回機票」、「單筆滿111元以上，天天抽一名送111杯CITY CAFE中杯拿鐵」、「滿111元送CITY CAFE中杯美式」等多元限量活動，11月7日起限時6天加入iOPEN Mall Line@好友，完成刮刮卡遊戲，還可獲得7111點OPENPOINT抽獎資格，邀請消費者一起來搶當點數富翁。

而7-11「OPENPOINT行動隨時取」開賣6款人氣CITY系列飲品優惠組合，像是CITY CAFE特大杯美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶/純奶青，都推出「買11送11」爆殺活動，還有指定品項711組合，即日起至11月11日限時限量於OPENPOINT APP開賣。

▼即日起至11月11日在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）