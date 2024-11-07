網購退貨多增加碳排　環團喊話「雙11抄經靜心」減少過度消費

▲網購衣物退貨率高達56%，RE-THINK提醒民眾在雙11冷靜購物，抄經靜心減少過度消費。（圖／RE-THINK提供）

記者許敏溶／台北報導

雙十一購物節即將來臨，網購平台大力促銷折扣。環保團體與學者表示，線上購買衣物退貨率高達56%，網購退貨率為實體店面兩倍，退貨更加劇物流、包裝垃圾負擔及碳排放，建議民眾可趁優惠購入必需品，但謹記「量販店一次購足、理性網購勿退貨、就近實體購買」等大原則，滿足購物慾又能降低環境負擔。

「1111」購物節即將來臨，各大網購平台紛紛大力推出促銷折扣，盼吸引消費者目光，在優惠誘惑下衝動購買。但創新環團 RE-THINK 重新思考環境教育協會（RE-THINK）與台大機械系林心恬教授合作撰寫「環保大對決」專欄，比較線上購物與實體店面購物環境影響，線上購買衣物退貨率高達56%，網購退貨率為實體店面兩倍。

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RE-THINK表示，以服飾為例，網購退貨一次將使該交易產生碳排，碳排升幅高達 56％，而節慶期間退貨率更高達30%至40%，進一步加劇碳足跡。RE-THINK 重新思考創辦人黃之揚建議大家，雙十一可趁優惠購入必需品，謹記「量販店一次購足、理性網購勿退貨、就近實體購買」等大原則，即能滿足購物慾又能降低環境負擔。

▲RE-THINK號召民眾，清除 1123 公斤海洋廢棄物。（圖／RE-THINK提供）

RE-THINK在去年雙十一檔期推出「緣滅雙十一」網頁廣受歡迎，莊嚴音樂、靜心抄經，逆勢和業者搶流量、籲消費者勿過度消費。去年活動累積 3.4 萬民眾參與，更號召企業舉辦公益淨灘暨二手物交換大會，清除 1123 公斤海洋廢棄物。

延續去年雙十一成功倡議，RE-THINK今年更擴大溝通受眾，新增「就跟你說放手經」，內容「雙十一前，心跳激動成雙，推車爆滿，塞到不能再裝，理性呼救，別被優惠捆綁，放下貪念，生活得舒爽。」逗趣經文更邀請以「水狗經」走紅的網紅「乙乙超進化」在線誦經，邀請各方網友大展身手，身體力行參與雙十一靜心活動，鼓勵大家在鋪天蓋地的行銷下停下腳步，反思衝動購物對環境的隱形成本。

▲RE-THINK推出抄經靜心，呼籲民眾減少過度消費。（圖／RE-THINK提供）

