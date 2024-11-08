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霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商周末優惠適逢雙11，紛紛加碼祭出超殺折扣。（圖／7-11提供）

記者林育綾／台北報導

超商周末小確幸來了！適逢雙11，各大便利商店也紛紛加碼祭出相關優惠，7-11推出特大美式、奶茶「買11送11杯」，還有特大拿鐵15杯只要711元。「全家康康五」此波也有霜淇淋「買1送1」；萊爾富美式、拿鐵、燕麥拿鐵「買1送1」，咖啡控、霜淇淋控都可把握機會。

★7-ELEVEN

7-11即日起至11月11日在「OPENPOINT行動隨時取」APP推出咖啡飲品優惠：

●特大杯美式，買11送11，特價660元，省660元。
●純奶茶／純奶青，買11送11，特價550元，省550元。
●黑白珍珠撞奶，買11送11，特價660元，省660元。
●特大杯拿鐵，15杯711元，省339元。
●指定冰風味飲，15杯711元，最多省264元。（冰經典好時可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）
●中杯精品美式／精品拿鐵，12杯711元，最多省369元。

▼7-11即日起至11月11日在「OPENPOINT行動隨時取」推出優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至11月11日在門市還有香蕉牛奶霜淇淋、思樂冰、酷聖石霜淇淋「第二件10元」優惠。

▼7-11霜淇淋第二支10元。（圖／業者提供）

▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

「全家康康5」即日起至11月10日，5樣好康「買1送1」：

霜淇淋，原價49元，買1送1。
悅氏light鹼性水720ml，原價49元，買1送1。
杜老爺藍莓優格雪糕，原價49元，買1送1。
SOMO茶歐蕾法國酥，原價50元，買1送1。
農心辣白菜泡菜拉麵原價49元，買1送1。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

全家即日起至11月10日同步還有會員限定優惠，包括辛拉麵、保健品買1送1，還有咖啡、雪糕、指定飲品和零食「加10元多1件」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月12日，線上Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」，人氣指定咖啡與鮮食特惠活動享下殺「買1送1」，每款商品各限量1萬組，會員每人限購一組，需於12月12日前兌換。

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

 「Hi-Life VIP APP」即日起至11月12日優惠項目包括：
●Hi café 大杯美式、拿鐵、燕麥拿鐵，同品項「買1送1」。
●人氣鮮食現省10元，如「Hi-Life嚴選 x椒房殿麻辣鴨血豆腐煲」，特價69元。
●大杯美式40杯（原組合售價1800元）或大杯拿鐵30杯（原售價1650元），搭配1串Hi-Life 普普風抽取式衛生紙（110抽8入，單串售價264元）享1111元超值優惠價，相當於最低54折優惠，最高現省953元。

萊爾富即日起至11月10日門市也推出限時殺優惠，包括UCC無糖黑咖啡、葡萄王人參養蔘飲、電池買1送1，其他也有兩件更省優惠。

▼萊爾富即日起至11月10日門市推出限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart 

OKmart迎接雙11，結合線上線下推出「購物派對」，全台803間OKmart門市於11月11日當天，推出限時咖啡「買2送2」優惠：

大杯莊園美式／拿鐵，同品項買2送2。
大杯極淬莊園美式／拿鐵，同品項買2送2。

▼OKmart咖啡「買2送2」優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart咖啡優惠。（圖／業者提供）

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雙11咖啡優惠7-11全家OKmart萊爾富

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