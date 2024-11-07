漢堡王雙11優惠一次看！三層火烤牛肉堡買1送1、點心組合下殺59元

▲漢堡王雙11限定優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年度購物盛事「雙11」就快到了，速食品牌「漢堡王」也祭出一系列雙11超殺好康，不僅有限時5天「2大漢堡買1送1」，還網羅多款「雙堡餐」、「點心組合」推出限定優惠價，11月8日起正式開跑。

漢堡王雙11優惠來了，11月11日起至11月15日限時5天有「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」可享「買1送1」優惠；三層火烤牛肉堡是由高溫火烤的100％純牛肉堆疊而成，搭配香濃起司、爽口酸黃瓜，澎湃組合榮登銷售冠軍，單月狂賣32000個。11月18日再加碼「安格斯系列雙堡6折」優惠，174元就可以吃到2顆漢堡。

11月8日起至11月21日更網羅一系列組合優惠，像是「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」等，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：11月8日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●漢堡買1送1優惠（使用期限：11月11日起至11月15日）

1. 三層火烤牛肉堡139元買1送1

2. 雙層火烤牛肉堡109元買1送1

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）

1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元

▲全台137家拿坡里披薩·炸雞祭出雙11限定「買炸雞送披薩」優惠。

另，全台137家「拿坡里披薩·炸雞」至11月19日前也有雙11限定「買炸雞送披薩」超殺優惠，期間只要至門市外帶6塊炸雞1桶即可免費吃小披薩1個，特價348元，較原價打出56折優惠。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是獨家義式香料現點現炸，打造外酥內嫩的口感。