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與「草莓之都」真岡市締結滿週年　斗六公所視訊深化締盟友誼

▲斗六市公所舉辦斗六市與日本真岡市友好城市締結1週年活動，採視訊方式慶祝兩市締盟的友誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦斗六市與日本真岡市友好城市締結1週年活動，採視訊方式慶祝兩市締盟的友誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市與日本真岡市友好城市締結滿週年，今（19）日上午於斗六廳舉辦1週年活動，以視訊方式慶祝兩市締盟的友誼，並深化雙方在文化交流與農產品的了解，由真岡市兒童管樂團表演影片為活動揭開序幕，鎮西國小打擊樂團表演影片為活動劃下完美的句點。

斗六市長林聖爵表示，斗六市農產豐富有文旦、茂谷柑、絲瓜稱為「斗六三寶」，近幾年致力於打造運動城市，讓斗六市成為健康、休閒、文創、交通便利、醫療進步的生活場域；真岡市是農業、工業及旅遊業均衡發展的理想城市，農產盛產草莓，恰逢今日真岡市舉辦草莓節，讓我們有幸可以一睹活動盛況。

▲斗六市公所舉辦斗六市與日本真岡市友好城市締結1週年活動，採視訊方式慶祝兩市締盟的友誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所採視訊方式慶祝兩市締盟的友誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林聖爵說，今年10月斗六市公所及市民代表將帶著祝福抵達真岡市一同歡慶城市70週年紀念，相信未來兩市交流活動不間斷，持續深化並鞏固彼此情誼。 真岡市是上任以來締結的第一個友好城市，期盼兩市藉由交流相互學習市政經驗，加強教育、社會、文化、農業等領域的交流合作，促進政府、學校和民間之間的接觸，為兩市共同繁榮發展而不斷努力，實現雙贏。

真岡市長石坂真一表示，真岡市是擁有豐富自然環境及歷史魅力的城鎮，同時也是日本草莓產量最多的「草莓之都」。而斗六市則是雲林縣的省會，是商業、工業及旅遊的中心城市，同時以茂谷柑、文旦等特產而聞名。

今天希望藉著介紹兩市交流的歷程及兩市的農產品，加深彼此的了解，並創造新的交流機會，此外，今年是真岡市實施市制70週年，期待斗六市朋友們的來訪，與我們一同分享喜悅，並品嚐日本第一的草莓以及眾多真岡市的文化遺產及旅遊景點。

▲斗六市公所舉辦斗六市與日本真岡市友好城市締結1週年活動，採視訊方式慶祝兩市締盟的友誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦斗六市與日本真岡市友好城市締結1週年活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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