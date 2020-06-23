張麗善攜雲林縣府團隊訪台東　城市加乘交流





▲ 台東縣長饒慶鈴特送贈蘭嶼達悟族雕刻予雲林縣長張麗善。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣近年來推動熱氣球嘉年華、部落旅遊、台東慢旅行等在地特色的旅遊產業，成功打響城市品牌形象，今年再榮獲Booking.com「全球10大好客城市」，名列第7，也是全台唯一進榜的城市。雲林縣長張麗善23日率副縣長謝淑亞、一級主管等42人，前來台東進行城市交流。

雲林縣府團隊分別參訪台東縣政府近年來推動的產業基地，台東設計中心、波浪屋、鐵花新聚落、創客基地(TT-Maker)等地，實地了解青創、原住民產業及智慧城市推動的具體成果。台東縣長饒慶鈴全程陪同並向張麗善及其縣府團隊介紹，專屬於台東的「慢經濟」發展模式，充分運用台東的山海地景特色，成功讓台東走出困境，讓各國旅遊者喜歡到台東，更表示台東會繼續努力向「智慧成市」及「國際慢旅行城市」來邁進，也希望未來能與雲林縣攜手合作，在農業、經濟、文化及觀光等各面向充分合作達成加乘效果。

▼ 饒慶鈴全程陪同張麗善團隊參觀台東設計中心、波浪屋、鐵花新聚落等地。（圖／記者楊鈞典翻攝）

張麗善在參訪後對於同為農業立縣的台東，在最近這幾年不論在觀光、智慧城市、產業推動發展有大幅進步，給予極高的肯定與讚賞，希望同樣都是女性執政的台東與雲林，能夠2女力共同攜手合作，促進雙方農產品、觀光旅遊等多面向的積極交流，以城市合作的模式，共同營造民眾優質的發展環境。

►美食料理靠這樣



►二手票券豐富你的生活