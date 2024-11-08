雲林土庫商工趙偉全主任熱忱奉獻！　獲救國團學校教育服務獎

▲國立土庫商工教務主任趙偉全與吳星宏校長參加雲林縣救國團活動」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國立土庫商工教務主任趙偉全，長年秉持教育熱忱與無私奉獻，榮獲救國團72週年團慶之「學校教育服務獎」。救國團團慶以「造夢英雄」為主題，由救國團召集人楊朝祥與主任葛永光共同主持，台灣教育大學系統總校長吳清基等多位貴賓親臨現場，共同見證多位傑出教育者的光榮時刻。

▲國立土庫商工教務主任趙偉全，長年秉持教育熱忱與無私奉獻，榮獲救國團72週年團慶之「學校教育服務獎」。（圖／記者王悉宇翻攝）

趙偉全在教學與行政工作中始終盡心投入，積極推動多元學習計畫、校外教學、公民訓練及環境教育等活動，並以「造夢與成就他人」為教育理念。他特別關懷弱勢學生，鼓勵他們在學業與生活中不斷提升自我，不僅成為學生心目中的榜樣，也因此近期榮獲「雲林縣社會優秀青年」的殊榮。此外，他亦協助土庫商工榮獲「童軍教育績優服務員」及「健康促進學校國際認證銅質獎」等，展現學校在教育及健康促進上的優異成果。

國立土庫商工校長吳星宏表示，趙偉全主任的卓越表現不僅是他個人教育夢想的實現，更幫助學生追逐夢想，「他在造自己的夢的同時，也為學生造夢。」趙主任始終關注學生的成長與成就，致力於營造積極支持的學習環境，讓每位學子都能在校園中獲得全面的發展。

趙偉全表示，這份榮譽是全體教職員共同努力的成果，感謝每一位默默奉獻的教育夥伴，未來將持續在教育崗位上耕耘，為土庫商工學生的未來開拓更多可能，實現「今日為學生造夢，明日讓他們為國家築夢」的目標，為社會培育新一代優秀人才。

▲國立土庫商工教務主任趙偉全獲頒「學校教育服務獎」。（圖／記者王悉宇翻攝）