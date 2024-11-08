　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球第1顆「木製衛星」升空！　拚50年內在月球、火星蓋木造房子

▲▼京都大學與住友林業所組成的研究團隊研發出全球首顆木製衛星「LignoSat」。日本前太空人土井隆雄。（圖／路透）

▲日本前太空人土井隆雄與研究團隊研發出全球第1顆木製衛星。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

由日本京都大學與住友林業合作開發的全球首顆木製衛星「LignoSat」5日成功升空，長寬高僅10公分的LignoSat搭乘SpaceX火箭前往國際太空站（ISS），之後會被釋放進入距離地球約400公里（250英里）的地球軌道。

根據CNN報導，由京都大學與住友林業所組成的研究團隊研發出世界第一顆木製立方體衛星「LignoSat」，並在5日成功發射。這次的試驗也是為了測試木材在衛星應用上的耐久性，以確認木材是否能長時間暴露於宇宙空間。

日本前太空人土井隆雄表示，「使用木材這種人類可以自行生產的材料，未來我們可能可以在太空中建造房屋，永遠在太空中生活與工作。」土井隆雄是日本首名進行太空漫步的太空人，退役後的他致力於研究人類在太空的活動。他與研究團隊計劃在未來50年內，實現在月球與火星上種樹並建造木製房屋的目標，並希望藉由發明1顆獲得NASA認證的木製衛星，來證明木材作為太空材料的可行性。

同樣參與此次計畫的京都大學森林科學教授村田浩二指出，「早在20世紀初，飛機就已經使用木材製造，這顯示木製衛星其實是可行的。」他還補充道，木材在太空中的耐久性遠高於地球，因為太空中沒有水分與氧氣，這使得木材不易腐爛或引發火災。

▲▼京都大學與住友林業所組成的研究團隊研發出全球首顆木製衛星「LignoSat」。日本前太空人土井隆雄。（圖／路透）

▲全球首顆木製衛星「LignoSat」5日成功升空。（圖／路透）

研究人員進一步指出，木製衛星還能在使用壽命結束後，減少對環境的影響。傳統的金屬衛星需要進入大氣層焚燒，避免成為太空垃圾，而金屬衛星在重返大氣層時會產生鋁氧化物粒子污染環境，而木製衛星則會完全燃燒殆盡，對環境的污染更少。

土井隆雄表示，「未來金屬製衛星可能會被禁止，如果我們能證明這顆木製衛星能夠正常運行，我們希望能將它推銷給馬斯克的SpaceX公司。」

研究人員經過10個月的實驗，發現日本本土的木材樟樹最適合作為太空材料。LignoSat不只使用樟樹製作，同時採用日本傳統工藝技術，過程中不使用螺絲和膠水。

一旦釋放到地球軌道，LignoSat將在軌道上運行6個月，上面搭載的電子設備則會負責測量木材在太空中極端環境下的耐受性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台只剩1家！　34年「必勝客歡樂吧」宣布熄燈
昆凌「前後都露」被拍！　超兇身材震撼5萬人
害碧潭隧道全線封閉！　駕駛酒駕「嚇到挫尿」
快訊／徐若瑄爆罹癌後首現身！
快訊／葛斯齊秀「我想要妳」私訊！　王定宇回應了
1歲嬰「骨折頭破」剩一口氣　父急衝回家仍難救命
川普回歸對台是「雙面刃」！　CNN點2大關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球第1顆「木製衛星」升空！　拚50年內在月球、火星蓋木造房子

1天內「連續殘殺」2妓女！　中國留學生在澳被判14年

澳航波音客機「引擎故障」急返航！雪梨機場燃大火　現場濃煙狂竄

美防長：致力有序過渡　軍隊不介入政治

俄飛官同學會「77人差點全滅」！　蛋糕、威士忌都被摻毒

憂川普不挺烏！　北約警告：北韓援俄對美國「構成直接威脅」

預付川普保護費　路透：台灣擬「明年第1季」擴大軍購

銀髮族常被騙！大阪研擬「ATM前禁用手機通話」引熱議

川普首席律師手機「遭中國駭客竊聽」！　大量錄音檔、簡訊外洩

曾說重返白宮會當一天獨裁者　BBC整理川普上任後「先做7件事」

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

全球第1顆「木製衛星」升空！　拚50年內在月球、火星蓋木造房子

1天內「連續殘殺」2妓女！　中國留學生在澳被判14年

澳航波音客機「引擎故障」急返航！雪梨機場燃大火　現場濃煙狂竄

美防長：致力有序過渡　軍隊不介入政治

俄飛官同學會「77人差點全滅」！　蛋糕、威士忌都被摻毒

憂川普不挺烏！　北約警告：北韓援俄對美國「構成直接威脅」

預付川普保護費　路透：台灣擬「明年第1季」擴大軍購

銀髮族常被騙！大阪研擬「ATM前禁用手機通話」引熱議

川普首席律師手機「遭中國駭客竊聽」！　大量錄音檔、簡訊外洩

曾說重返白宮會當一天獨裁者　BBC整理川普上任後「先做7件事」

接棒〈孤勇者〉陳奕迅再推新神曲！　進軍國際認了：真的難唱

全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

要求政院提「公糧收購」調高方案　白委嗆：沒做到就大砍農業部預算

僵局落幕！總預算今成功付委審查　柯志恩嗆：不要再造謠藍白在阻擋

極限三鐵男膝蓋痛翻！止痛藥+貼布不離身　醫1招讓他自在運動

一銀AI大數據團隊　重新定義銀行嶄新服務模式

訪問／有謙寵溺撩妹「晚上抱抱睡」　聊GOT7笑了：哥哥驚呼我何時變男人

完成眼科手術2萬例！守護靈魂之窗　花慈李原傑獲醫療奉獻獎

暑假學校沒人！淫師三度對女同事襲胸摸腿　她衝進廁所躲色狼

林宥嘉日本首開唱　竟「請到天團成員」助陣：很多人羨慕我

國際熱門新聞

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

普丁控「台灣學烏克蘭」挑起危機

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

俄飛官同學會「77人差點全滅」

首位女性幕僚長！　川普任命首位內閣

將返白宮　川普發辭職信給麥當勞

輝達創新高！　Fed降息1碼標普、那指寫紀錄

OnlyFans網紅「下體磨槓鈴」拍片遭炎上

幾內亞高官大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

CNN：川普回歸對台恐是「雙面刃」

Fed降息1碼！　無視川普勝選不確定性

更多熱門

相關新聞

「新太空教父」來台演講！台灣太空國際年會11／30高雄登場

「新太空教父」來台演講！台灣太空國際年會11／30高雄登場

今年台灣太空國際年會將於11月30日至12月4日高雄登場，預計參與人數將達2,000人。國家太空中心（TASA）表示，將邀請「新太空教父」NASA艾姆斯研究中心（ARC）前主任沃登（Pete Worden）及日本太空人若田光一（Koichi Wakata）出席開幕式，並進行專題演講。

SpaceX與越南重啟談判！　擬投資4800億元布局星鏈

SpaceX與越南重啟談判！　擬投資4800億元布局星鏈

陸雙曲線一號遙八火箭發射失敗　7射4失敗

陸雙曲線一號遙八火箭發射失敗　7射4失敗

教育部擬推技職轉型「單科專門學校」　鎖定前瞻太空與海洋科技

教育部擬推技職轉型「單科專門學校」　鎖定前瞻太空與海洋科技

台灣第一支火箭成功升空！　科技部：盼發展「衛星發射服務」

台灣第一支火箭成功升空！　科技部：盼發展「衛星發射服務」

關鍵字：

木製衛星太空科技日本研究木材應用太空建築

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面