全球第1顆「木製衛星」升空！　拚50年內在月球、火星蓋木造房子

▲日本前太空人土井隆雄與研究團隊研發出全球第1顆木製衛星。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

由日本京都大學與住友林業合作開發的全球首顆木製衛星「LignoSat」5日成功升空，長寬高僅10公分的LignoSat搭乘SpaceX火箭前往國際太空站（ISS），之後會被釋放進入距離地球約400公里（250英里）的地球軌道。

根據CNN報導，由京都大學與住友林業所組成的研究團隊研發出世界第一顆木製立方體衛星「LignoSat」，並在5日成功發射。這次的試驗也是為了測試木材在衛星應用上的耐久性，以確認木材是否能長時間暴露於宇宙空間。

日本前太空人土井隆雄表示，「使用木材這種人類可以自行生產的材料，未來我們可能可以在太空中建造房屋，永遠在太空中生活與工作。」土井隆雄是日本首名進行太空漫步的太空人，退役後的他致力於研究人類在太空的活動。他與研究團隊計劃在未來50年內，實現在月球與火星上種樹並建造木製房屋的目標，並希望藉由發明1顆獲得NASA認證的木製衛星，來證明木材作為太空材料的可行性。

同樣參與此次計畫的京都大學森林科學教授村田浩二指出，「早在20世紀初，飛機就已經使用木材製造，這顯示木製衛星其實是可行的。」他還補充道，木材在太空中的耐久性遠高於地球，因為太空中沒有水分與氧氣，這使得木材不易腐爛或引發火災。

▲全球首顆木製衛星「LignoSat」5日成功升空。（圖／路透）



研究人員進一步指出，木製衛星還能在使用壽命結束後，減少對環境的影響。傳統的金屬衛星需要進入大氣層焚燒，避免成為太空垃圾，而金屬衛星在重返大氣層時會產生鋁氧化物粒子污染環境，而木製衛星則會完全燃燒殆盡，對環境的污染更少。

土井隆雄表示，「未來金屬製衛星可能會被禁止，如果我們能證明這顆木製衛星能夠正常運行，我們希望能將它推銷給馬斯克的SpaceX公司。」

研究人員經過10個月的實驗，發現日本本土的木材樟樹最適合作為太空材料。LignoSat不只使用樟樹製作，同時採用日本傳統工藝技術，過程中不使用螺絲和膠水。

一旦釋放到地球軌道，LignoSat將在軌道上運行6個月，上面搭載的電子設備則會負責測量木材在太空中極端環境下的耐受性。