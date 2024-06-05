教育部擬推技職轉型「單科專門學校」　鎖定前瞻太空與海洋科技

▲教育部長鄭英耀（中）表示，未來技職學校可轉型為單科專門學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

技職教育是台灣基礎工業重要人才來源，但受少子化影響，停辦停招消息頻傳。教育部今（5日）表示，將賦予技職學校辦學彈性，轉型「單科專門學校」，不強求學校一定要3個學院，為產業所需核心技能設計課程，成為在職進修專門學校，或針對前瞻、海洋、太空科技等特殊領域人才設立專門技職學校，更鼓勵私立技專校院退場前先轉型，和企業合作創造產業聚落。

教育部長鄭英耀今天與媒體舉行上任後首場公開座談會，提出「本土、團隊創新、國際」為三大施政核心理念，並針對12主題進行說明，包括從今年8月起，鼓勵公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務，並建立全民AI素養，將運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷，未來將賦予技職學校轉型為單科專門學校，並致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對少子化導致私校停招停辦消息頻傳，其中又以私立技職科大或大學為主，鄭英耀指出，技職教育是台灣基礎工業重要人才來源，應符合民生產業發展，培育學子具備專門技術能力。

教育部將續推「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，113年已受理大專校院21案申請；而「產學攜手合作計畫2.0」與「產業學院計畫」也將持續與產學共同培養人才；並以「產業新技術、科技與議題」進行課程盤點，使專業群科課程更切合前瞻產業脈動，透過擴大產業所需實作環境與精進學士後多元專長培力課程等措施，強化技職教育發展動能、減少學用落差，彰顯技職教育價值。

而因應少子女化趨勢，鄭英耀表示，未來可以賦予技職學校辦學彈性，像是轉型為單科專門學校，為產業所需核心技能設計專屬課程，成為在職進修專業學校，或針對前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊領域人才成立單科專門技職學校等，緊密鏈結產業脈絡。

技職司長楊玉惠補充說明，未來不一定要強求設立學校一定需要3個學院，可以轉型為單科專門學校，教育部將搭配制度進行調整，並鼓勵私立技專校院在退場前先轉型，跟企業合作創造產業聚落。楊玉惠認為，現在是技職校院的黃金時代，產業需要科大或技職體系人才，未來更需要對準國家產業技術人才。