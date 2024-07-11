陸「雙曲線一號遙八」火箭發射失敗！　升空後變拋物線畫面曝光

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸再傳出火箭發射任務失敗！大陸民營商業運載火箭「雙曲線一號遙八」7月11日7時40分點火升空後，火箭飛行異常，飛行試驗任務失利。微博帳號「ASPT航天科普小組」發文指，本次發射是雙曲線一號第7次發射，第4次失敗。據網上資料，這是2024年「雙曲線一號」火箭的首次發射，原本計劃將衛星送入太陽同步軌道。

▲雙曲線一號遙八火箭早上在酒泉發射升空。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導， 7月11日7時40分，雙曲線一號遙八民營商業運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心點火升空，「火箭飛行異常，飛行試驗任務失利」。具體原因正在進一步分析排查。

據《IT之家》報導，今日午間，所屬公司星際榮耀太空科技股份有限公司發布說明稱，2024年7月11日7時40 分，北京星際榮耀太空科技股份有限公司在我國酒泉衛星發射中心執行雙曲線一號遙八運載火箭飛行試驗任務，火箭一、二、三級飛行正常，四級工作異常，發射任務失敗。具體原因將於詳細調查和審議後第一時間公布。

雙曲線一號火箭是由大陸民營航天公司北京星際榮耀科技有限責任公司研製的一款採用三固一液的四級串聯構型的商業運載火箭，採用垂直熱發射方式進行發射。

該型火箭的長度約24公尺、平均直徑1.4公尺，質量約42噸，起飛的推力為770KN，可以將一些衛星等載荷發射到距離地面500公里或700公里的太陽同步軌道上。

此前，大陸民營商業航天公司天兵科技的火箭上月30日也在升空期間發生意外，墜落河南鞏義市山區爆炸起火，未有造成傷亡，公司就事件致歉。