SpaceX與越南重啟談判！　擬投資4800億元布局星鏈

▲馬斯克的科技公司SpaceX計畫在越南大舉投資。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

越南官媒越通社報導，隨著當局致力提高吸引力，盼成為全球大型企業投資目的地之際，美國富豪馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）計劃投資越南150億美元（約新台幣4784億元）。

越通社25日指出，越南國家主席蘇林本週訪問紐約，會見太空探索科技公司（SpaceX）全球業務與政府事務高級副總裁休斯（Tim Hughes）。休斯表示，他高度重視越南對該公司衛星網路計畫的潛力；越通社引述蘇林指出，越南政府正在評估這項投資計畫。報導說，休斯表示，SpaceX計畫在不久的未來投資越南150億美元。

▲越南國家主席​​蘇林出訪紐約。（圖／路透）

越通社說，河內當局要求SpaceX與越南相關單位和夥伴密切合作，以便完成投資程序。另據路透社報導，SpaceX大手筆投資150億美元，有助解決在越南推出「星鏈」（Starlink）衛星業務陷入僵局的問題。

知情人士今年稍早告訴路透社，關於星鏈衛星連網和其他通訊業務在歷經數月談判後，於去年底喊卡，不過之後又重啟協商。

越南政府雖透露SpaceX的投資計畫，但未說明SpaceX將在哪些領域投資，也沒有提到何時將敲定投資的細節。

越南人口高達1億是美國網路巨擘Meta旗下臉書（Facebook）和Alphabet旗下Google龐大的客戶群。不過這個國家老舊的設備，可能造成主要的海底光纖電纜連線中斷。 越南境內多山地形也造成網路服務不穩定，也可運用衛星連網服務加強在爭議性南海海域的巡邏任務，但北京當局對此恐不樂見。