1天內「連續殘殺」2妓女！　中國留學生在澳被判14年

▲24歲的林曉正連續殺害2名性工作者。（圖／翻攝維多利亞州警察局）

記者吳美依／綜合報導

澳洲墨爾本發生駭人案件，24歲中國留學生林曉正（Xiaozheng Lin）在24小時內連續殺害2名女性性工作者，今（8）日被判14年有期徒刑、9年不得假釋，刑滿後也將驅逐出境。

9news、衛報等外媒報導，這起案件發生在2022年12月底，林曉正前往受害者公寓，與對方發生性關係之後，趁機殺人並且偷走財物，包括7000澳幣（約新台幣15萬元）現金，手機、筆電、包包、汽車等，還盜刷死者信用卡，試圖支付帳單，償還運彩債務。

第一名受害者是31歲中國女性，被毆打之後勒斃。第二名受害者是51歲韓國女性，被發現時遺體嚴重腐爛，無法確認死因。

林曉正生於2000年，2018年持學生簽證前往澳洲，在建築工地工作。他經常與性工作者聯繫，青少年時期養成的賭博惡習也故態復萌，但這次謀殺案之前，在澳洲沒有其他前科。

林曉正原本面臨2項謀殺罪指控，但在與檢方協調之後，轉而承認過失殺人罪，被判14年刑期，加上已經服刑的2年，最快7年之後就有機會申請假釋。

本案在澳洲引發輿論譁然，許多人批評量刑過輕，呼籲司法體系，應該更重視移民及性工作者的安全、性命與權利。