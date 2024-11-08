「川普眼中台灣只是籌碼」　洪秀柱籲賴清德：一中原則下和平對話

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者郭運興／台北報導

美國第47任總統6日產生，由共和黨候選人川普成功擊敗民主黨賀錦麗順利當選。對此，前國民黨主席洪秀柱昨（7日）表示，川普當選後台灣的角色，是籌碼還是盟友？川普的現實主義路線，將使台灣淪為美中談判的籌碼，另一方面，川普主要金主、特斯拉CEO馬斯克與中國關係密切，增添台灣在美中博弈可能被出賣的風險。她強調，台灣應避免陷入過於依賴美國的幻想，賴清德應努力尋求在一中框架內對話，避免台灣淪為籌碼。

洪秀柱表示，隨著美國總統大選投票結束，若沒有意外川普將擔任新任美國總統且沒有連任壓力，台灣的角色可能發生顯著變化。這位「美國優先」的務實商人領袖曾多次明確表態，不僅指責台灣是「半導體小偷」，還提出台灣需為自身的防務支付「保護費」，川普這一現實主義路線，加上其家族與中國大陸密切的商業聯繫，將使台灣可能淪為美陸談判的籌碼。

洪秀柱指出，川普過去曾多次公開批評台灣。2016年競選期間指出台灣「拿走了美國大量工作機會」，並將之與美國貿易逆差相掛勾，顯示出川普對台灣的商業關係不滿。在台海防務問題上，川普曾明言「若台海爆發戰爭，美國不會出兵」，並稱台灣需自行支付「保護費」以獲得美國支持，這一政策無疑展現了川普務實商人的商業化利益本質。

洪秀柱再指，另一方面，川普的主要金主之一、特斯拉CEO馬斯克與中國大陸關係密切，這層關係更增添了台灣在美中博弈中可能被利用、被出賣的風險。馬斯克多次公開稱讚中國市場的重要性，特斯拉在中國設立超級工廠，並獲得大規模的政府補助，顯示出其與中國大陸政府的緊密聯繫。

洪秀柱認為，作為川普的金主，馬斯克的立場或將在美中台的兩岸政策中產生有形無形的巨大影響，尤其是當川普面對美陸談判時，增加把台灣放在檯面上作為談判籌碼的可能性。

洪秀柱分析，儘管川普在外交上對中國大陸持強硬態度，但川普上次任期間多次強調「美國利益至上」，不會為其他國家利益，而犧牲美國經濟利益，更遑論美國對中國大陸有巨額的外債。因此，台灣在川普眼中或許只是與中國大陸談判中，可以靈活運用的「籌碼」，而不是具有永久戰略價值的盟友。然而，對於中國大陸而言，台灣無疑是核心利益中的核心，而這也使台灣問題成為川普爭取美中交易條件的理想議題。

洪秀柱提到，在這種局勢下，賴清德自稱的「務實的台獨工作者」立場顯然更為荒謬。因為台獨本身就是騙選票的假議題，台灣若選擇脫離「一中」框架，則不僅違反兩岸在1992年達成「一個中國原則、未來共謀統一」的政治共識與歷史事實，更背離了美中對台灣的既定政策。

洪秀柱直言，對於台灣而言，真正務實的立場應當是在「一中」原則下謀求和平對話，如此兩岸才會有未來和平統一的可能！

最終，洪秀柱強調，台灣人民應保持清醒，避免陷入過於依賴美國的幻想，川普再度當選或許會讓台灣被擺上談判桌，而非得到實質保障。賴清德若以維護台灣的和平與穩定為目的，應該基於現實，努力尋求在一中框架內的對話空間，避免台灣淪為美中博弈的籌碼。

▼美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）