中國啤酒貼牌、削價競爭傾銷台灣　年撈35億還禁進口我國啤酒

▲綠委徐富癸、郭國文、鍾佳濱召開「中國啤酒傾銷攻台，台製啤酒剉咧等？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國製啤酒大量輸入台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境。綠委徐富癸、郭國文、鍾佳濱今（8日）和台灣釀酒商協會，召開「中國啤酒傾銷攻台，台製啤酒剉咧等？」記者會，揭露中製啤酒以削價競爭、不對等貿易、誤導性標示，壓制台灣啤酒市場，要求財政部、經濟部等政府單位提出具體因應對策，更籲請跨部會以具體行動支持本土啤酒產業。

徐富癸指出，目前台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，主要來自福建省莆田市，今年一至七月該市對台出口比例超過85%、金額超過新台幣17億元，遠超第二名的菲律賓和第三名的馬來西亞，但中國政府自2022年起，動輒以註冊不完整等藉口，禁止我國部分啤酒業者出口至中國；反觀我國市場卻對中製啤酒門戶大開，光是2023年就被中製啤酒賺走新台幣35億元，對比台灣對中國啤酒出口僅新台幣300萬元，形成高達1,165倍的驚人貿易逆差。



徐富癸認為，台製啤酒被打壓，也會連帶打壓台灣農民，現在很多台製啤酒使用台灣的米和小麥，光是台灣菸酒一年蓬萊米的使用量就達到1.2萬噸，也有很多本土品牌把屏東的檸檬、鳳梨、巧克力和芒果加入啤酒。委員表示，台製啤酒使用並行銷了台灣優秀的農產品，因此本土釀酒產業興衰會牽動經濟、財政以及農業，需要有整體的政策規劃，防堵可能發生的問題、守護農民。

郭國文表示，過往跑攤多看到民眾在喝綠色的台啤，如今許多卻換成紅色的中國製啤酒，讓他對於紅色啤酒的侵入感受相當深。尤其中國傾專制國家之力，不計成本讓中製啤酒能介入正常市場競爭。郭強調，根據統計，中國政府每年補助個別釀酒商18-20億元，並透過「五年計畫」號令各地推出政策，壓低釀酒成本來削價競爭。郭國文指出，中國由於2014年開始，內需市場萎縮，導致周邊國家成為中國傾銷的受害者。

數據顯示，中國製啤酒近三年來市占率已高達34%，相比10年前的8%已暴增4倍，郭國文認為，中國利用低廉價格，快速侵入台灣市場，以330ml罐裝啤酒舉例，光是每罐中製啤酒的平均售價，就低於台製啤酒約5.8元，嚴重影響本土市場。鍾表示，民眾飲用台製的啤酒，其實就是在支持臺灣本土的農產品，屏東縣是農業大縣，作為在地立委更應該積極鼓勵民眾購買臺灣本土釀造的啤酒。

部分中製啤酒外包裝有誤導消費者之嫌。常見的中製啤酒，或以歐美日等國際品牌形象、或以台灣在地化包裝，來取信消費者，掩蓋中國製造的事實，若民眾沒有閱讀產品標示，根本不會發覺這些都是「中國製造」。鍾佳濱認為，上述案例顯示，政府在《酒類標示管理辦法》上有相當程度的疏漏，應要依法執法，保障消費者權益。

對於相關經銷狀況，國庫署副署長馬小惠則表示，外包裝的設計是否讓人誤信，讓人以為是本土製造酒商製造，會再了解，管理法對標示有非常嚴謹規定，至於中國是否有政策補貼計劃造成傾銷效果，這涉及傾銷的調查，也會請關務署來了解。

此時鍾佳濱則拿起一瓶中國啤酒說，上面寫「美國知名品牌」，但「產地中國」四字卻難以辨識，幾個字加起來都沒有「美國」那麼大。這有沒有讓人家誤會？馬小惠則稱，這變個案認定，由台北市政府先去調查，地方政府有菸酒課。