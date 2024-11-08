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川普首席律師手機「遭中國駭客竊聽」！　大量錄音檔、簡訊外洩

▲▼川普首席律師之一托德·布蘭奇（Todd Blanche）。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI證實，布蘭奇（Todd Blanche）的手機遭到中國駭客入侵竊聽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國聯邦調查局（FBI）發現，川普首席律師之一的托德·布蘭奇（Todd Blanche）手機遭到中國駭客竊聽，且被取得部分錄音檔與簡訊，目前已經通知布蘭奇本人。值得注意的是，布蘭奇並非川普團隊中首名遭到外國駭客攻擊的律師。

根據CNN引述消息人士報導，美國總統當選人川普首席律師之一的托德·布蘭奇手機遭到中國駭客入侵，聯邦調查局（FBI）上周已經通知布蘭奇。調查指出，駭客取得了布蘭奇手機內的部分錄音檔及簡訊。不過消息人士透露，布蘭奇被竊取的內容並不涉及川普本人的相關資訊。

布蘭奇在得知駭客事件後已經更換了手機號碼，而FBI也提供了駭客取得的通訊內容，包括布蘭奇與家人的訊息往來。

事實上，布蘭奇並非川普團隊中第一個遭到外國駭客攻擊的律師。CNN在8月就曾報導，川普的律師林賽·哈利根（Lindsey Halligan）成為另一波伊朗駭客攻擊的目標，不過被駭的具體時間和規模尚不明確。

知情人士透露，這起針對美國政界共和黨及民主黨重要人物的大規模駭客行動已經持續數月。而中國駭客行動的目標範圍也相當廣泛，不僅川普本人，副總統當選人范斯（JD Vance）、伊凡卡的丈夫傑瑞德·庫許納（Jared Kushner）、兒子艾瑞克·川普（Eric Trump）等人也遭到波及。

此外，賀錦麗競選團隊成員及拜登政府人員也在攻擊名單中。

這波駭客行動引起了美國國家安全部門的高度關切，因為中國駭客成功取得了美國多名知名人士的通話紀錄及手機訊息。美方官員透露，該行動涉及入侵美國電信公司AT&T、Lumen和Verizon的系統，堪稱近年來最嚴重的國安威脅之一。

知情人士進一步透露，這次駭客攻擊的嚴重程度「遠超出大眾認知」。目前相關部門仍在分析駭客入侵的範圍及影響。

對此，中國政府否認對美國發起駭客攻擊的指控。這場駭客行動也迫使美國政府要求員工加強安全措施，例如美國消費者金融保護局（CFPB）要求員工只能使用Microsoft Teams和Cisco WebEx處理涉及非公開訊息的公務。

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