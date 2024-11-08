普丁控「台灣學烏克蘭」挑起危機！　支持中國兩岸統一

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日恭賀川普（Donald Trump）重新入主白宮，並表示他隨時準備好跟這位共和黨籍總統當選人對話。與此同時，普丁重申，中國是重要盟友，並暗指中國無意在台海發動攻擊，反而是台灣就像烏克蘭一般，不斷挑起危機。

根據《路透社》報導，普丁在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的瓦爾代（Valdai）論壇上表示，他不認為中國會在台海推行侵略政策，並暗指台灣正試圖像烏克蘭一樣挑起危機，試圖吸引外界支持。

普丁說，「台灣周邊有很多動靜，大家表面上都承認台灣是中國的一部分，但實際上呢？實際上，行動方向完全相反，正在不斷挑釁，讓情勢走向升級。」

普丁進一步表示，「我們支持中國，因為中國是我們的盟友，我們相信它在推行合理政策。中俄之間有龐大的貿易往來，也在安全領域有合作。」他還將中俄的聯合軍演與美國與日本的軍演相比，「這些演習不會威脅任何人，它們的目的是確保我們的安全。」

普丁在演說中也提到，川普7月在美國賓州巴特勒市（Butler）造勢遭人刺殺未遂時，表現得像個「真男人」，同時藉著這個機會恭喜他當選，如果川普政府有意願，他已準備好恢復聯繫，也準備好與川普進行討論。