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川普任命首位內閣！　競選經理蘇西出任「首位女性幕僚長」

▲▼ 川普競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）再次入主白宮，他也於7日宣布首位重要內閣，由競選團隊共同經理蘇西威爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性幕僚長。

根據CNN報導，川普7日在聲明中宣布，由威爾斯擔任白宮幕僚長，「蘇西剛剛幫助我達成了美國歷史上最偉大的政治勝利之一，並且是我2016年和2020年成功競選的重要成員。」

川普表示，「蘇西既強硬又聰明，創新且受到敬佩和尊重，她將繼續不懈努力實現『讓美國再次偉大』的目標。她成為美國歷史上首位女性幕僚長，這個榮譽當之無愧，我毫不懷疑她將讓我們的國家感到驕傲。」

威爾斯先前就被視為白宮幕僚長的最熱門人選，儘管缺乏在華盛頓特區的經驗、具體的政治立場並不明確，但她這次成功推動競選活動獲讚賞，川粉期待她能為第二任川普團隊帶來過去缺乏的秩序與紀律，避免先前團隊曾發生的內鬥情況。

▲▼川普在他的勝選演說中表揚了威爾斯（Susie Wiles），但她婉拒在棕櫚灘會議中心對群眾發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在他的勝選演說中表揚了威爾斯，但她婉拒對群眾發言。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，威爾斯對這個職位有些保留，並向川普提出了幾個條件；據消息來源表示，首要條件是她希望對進入橢圓辦公室（Oval Office）見總統的人有更多的控制權，「小丑車隊不能隨便進入白宮，而川普也同意她的看法。」

在選舉之夜，川普在他的勝選演說中表揚了威爾斯，但婉拒對群眾發言，而是將麥克風交給了另一名共同競選經理拉西維塔（Chris LaCivita）。她願意保持低調的舉動，這讓川普和他的盟友對她非常欣賞，其中一些人已公開支持她擔任這份工作。

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