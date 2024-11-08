　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登選後首次演說！電賀川普當選　喊話美國人「降溫」

▲▼美國總統拜登24日發表任內最後一場聯大演說。（圖／路透）

▲美國總統拜登選後首次發表演說，呼籲美國人應讓局勢「降溫」，並承諾將和平有序地轉移政權。（圖／路透）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普贏得大選，總統拜登今天指出，他6日致電恭喜川普，向他確保明年1月的政權交接將和平、有序，美國200多年來一直在實驗民主制度，也接受國家的選擇。

美國大選5日結束，拜登（Joe Biden）今天在白宮演說，稱川普（Donald Trump）為總統當選人；也表示，他告訴川普，他已指示團隊與川普的團隊合作，確保政權交接和平、有序地進行，「這是美國人民應得的」。

川普在2020年競選連任，敗給代表民主黨參選的拜登。川普質疑選舉舞弊，2021年1月6日國會認證選舉結果時，鼓勵支持者前往國會阻止認證，導致國會山莊暴動。川普也拒絕參加1月20日的新總統就職典禮。

拜登在選前已經表示，不論川普或現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選，他都會參加新總統就職。白宮也自10月起，開始佈置就職典禮的舞台。

拜登在演說指出，美國200多年來一直在實驗民主制度，「國家做出選擇，我們接受國家所做的選擇」。他說，「不是只有選贏才愛國，不是只有跟鄰居意見相同時才愛鄰居」，不論投給誰，彼此不是敵人，而同是美國人，應讓局勢降溫。

川普在今年選前仍質疑許多州的選舉作業疑似不公，他的陣營也提出近百個選舉訴訟案。拜登今天說，他希望大家最終能放下對美國選舉制度的質疑，「這個制度是誠實的、公平的、透明的，無論輸贏，都值得信任」。

對於賀錦麗落選，許多分析指選民不滿拜登政府的執政，尤其是經濟與通膨因素。

拜登肯定他的團隊在過去近4年的努力，完成的工作是「歷史性的」。他舉1兆美元的基礎建設方案為例，指這將改善鄉村地區的生活，還需要時間來完成，但已經在落實當中。他有信心，將留給下任總統，全球最強勁復甦的經濟。

拜登說，他6日也致電賀錦麗，肯定她與她的團隊打出激勵人心的選戰。拜登也鼓勵支持者，「挫敗是不可避免的、但放棄是不可原諒的」，失敗並不代表被打敗，跌倒再重新站起來，是美國建國240多年來的故事，也會繼續下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美股三大指數開盤皆漲　台積電ADR漲4%
北檢公文指柯文哲「收賄1500萬」！馬郁雯：潮水退了誰沒穿褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登選後首次演說！電賀川普當選　喊話美國人「降溫」

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

失落的730萬找回來了！運鈔車拐彎「車門打開」　現金袋子直接飛走

能源系統太舊！颶風侵襲古巴「全國大停電」　1000多萬人摸黑生活

只因跳舞沒戴頭巾　伊朗16歲少女「被威脅退學」悲憤墜樓亡

川普新內閣成員可能名單一覽　蓬佩奧、盧比歐入列

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

高雄惡火監視器

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

轎車匝道口鬼切跨越槽化線　後方駕駛嚇壞喇叭按到啞掉

拜登選後首次演說！電賀川普當選　喊話美國人「降溫」

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

失落的730萬找回來了！運鈔車拐彎「車門打開」　現金袋子直接飛走

能源系統太舊！颶風侵襲古巴「全國大停電」　1000多萬人摸黑生活

只因跳舞沒戴頭巾　伊朗16歲少女「被威脅退學」悲憤墜樓亡

川普新內閣成員可能名單一覽　蓬佩奧、盧比歐入列

拜登選後首次演說！電賀川普當選　喊話美國人「降溫」

蔡壁如遭約談發聲！喊告洪健益、鏡週刊　原因曝光

妻子上拍賣網站「49元買到房」！尪以為詐騙電話直接掛了

澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」　總理：我來阻止兒童受傷害

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

工程師一天6餐過胖又中風　醫教3招對抗「假性飢餓」

幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

紡織廠老董捐200多輛救災車　送烏克蘭前線救大兵

不准色色　川普上任A片產業遭終結？

幾內亞高官大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

27歲女歌手陳屍水溝！　遭搶匪丟包路邊等死

印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」

獨步全球！澳洲將立法「16歲以下禁用社群媒體」

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

川普勝選添變數　澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

跳傘教練慘死！傘沒開「83F高墜崖重摔」

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

更多熱門

相關新聞

川普新內閣可能名單　蓬佩奧盧比歐入列

川普新內閣可能名單　蓬佩奧盧比歐入列

美國前總統川普勝選，外媒已羅列有望入閣的重要部會首長人選，川普第一任時期的鷹派大將蓬佩奧、挺台參議員盧比歐都有入列。

低估川普票源成長　美總統民調再一次看走眼

低估川普票源成長　美總統民調再一次看走眼

賀錦麗慘敗！　CNN揭2原因都和拜登有關

賀錦麗慘敗！　CNN揭2原因都和拜登有關

川普等4年重返白宮　一文掌握未來政策走向

川普等4年重返白宮　一文掌握未來政策走向

川普新政府有誰？友台參議員盧比歐可能入閣

川普新政府有誰？友台參議員盧比歐可能入閣

關鍵字：

拜登北美要聞2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

表面看不出「難搞星座」Top 3

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

再轟雲端發票抽獎作弊　　Cheap：黑掉稅金無恥

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

葛斯齊開戰王定宇

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面