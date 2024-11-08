川普當選沒有未來！　馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

▲馬斯克跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。（圖／左翻攝自TikTok／右路透社）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安宣布，因為川普再次當選美國總統，所以她決定離開美國，「我看不到自己在美國的未來。」

根據《鏡報》報導，現年20歲的薇薇安（Vivian Jenna Wilson）在川普勝選後於Threads上發文表示，「我已經考慮這件事一段時間了，但昨天讓我更確定了。我看不到自己在美國的未來。」

薇薇安說，即便川普僅會在任4年，但支持者的情緒將會持續，「即使他只在位4年，即使反跨性別的法規奇蹟般地沒有實施，那些自願投票支持這一切的人仍然不會馬上消失。」

薇薇安原名賽維爾·亞歷山大·馬斯克（Xavier Alexander Musk），是馬斯克和第一任妻子加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）的長子。她剛滿18歲時向洛杉磯高等法院提出申請，將姓名更改為薇薇安，並將性別更改為女性，同時改名藉此與親生父親斷絕關係。

馬斯克隨後也聲稱薇薇安「已經不是女孩」，還直言薇薇安「已經象徵性死亡」，認為自己被薇薇安「欺騙」，在薇薇安16歲時授權同意其接受性別重置治療，沒有人告訴他，青春期阻斷劑實際上就是不孕藥物，「基本上，我已經失去了我的兒子，賽維爾被『覺醒思想病毒』殺死了。」

薇薇安先前接受專訪時回應父親，直言身為父親的馬斯克從小就缺席，且對她的女性化特質相當殘忍，「從我懂事以來，馬斯克就不是一位支持我的父親。儘管馬斯克擁有共同監護權，但他很少出現在我的生活中，我和其他兄弟姊妹由母親或褓母照顧。而且，馬斯克很容易暴怒，既冷漠且自戀。」