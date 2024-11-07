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川普新內閣成員可能名單一覽　蓬佩奧、盧比歐入列

▲▼ 美國前總統川普再度入主白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普再度入主白宮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國前總統川普勝選，外媒已羅列有望入閣的重要部會首長人選，川普第一任時期的鷹派大將蓬佩奧、挺台參議員盧比歐都有入列。

白宮幕僚長方面，路透社、美國「新聞週刊」（Newsweek）和紐約時報都點名川普的親密盟友羅林斯（Brooke Rollins）是可能人選。

路透社指出，羅林斯曾於川普第一任時當國內政策會議（Domestic Policy Council）代理主席，兩人私交甚篤，川普常在私下場合誇讚她，被視為川普圈內溫和派國策顧問之一。羅林斯現任右翼智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）執行長。

另一白宮幕僚長熱門人選是為川普勝選立下汗馬功勞的競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）。儘管她具體的政治立場並不明確，但外界普遍認為她為川普打贏一場成功且高效的選戰，川粉期待她能為第二任川普團隊帶來過去缺乏的秩序與紀律。

在國防部長方面，國安團隊老面孔、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是政治新聞網Politico、路透社等多家外媒點名人選。

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

路透社指出，蓬佩奧在川普任內先後擔任中央情報局（CIA）局長和國務卿，未來可能出任其他與國安、情報或外交有關職務。儘管他曾動念共和黨初選時挑戰川普，但未付諸行動，短暫尷尬後再與川普修好。然他堅定支持烏克蘭的立場與川普陣營中多數高層意見相左。

國務卿部分，長期高度力挺台灣的共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）被華爾街日報、美國有線電視新聞網（CNN）視為可能人選。

Politico也指出，盧比歐由「川黑轉為川粉」，先前還曾是川普可能副手人選之一，在許多外交政策問題上持強硬立場，特別是對古巴及伊朗，對中國態度也同樣強硬。

▲美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

財政部長方面，華爾街日報認為川普忠實的支持者、曾任川普時期美國貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）有機會角逐財長一職。

路透社認為，萊特海澤極有可能回鍋執政團隊，若他有意願甚至不排除重作馮婦。

一如川普，萊特海澤對貿易也持懷疑態度，並堅信關稅的重要性，他是川普在中美貿易戰以及與墨西哥、加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）的關鍵人物。

白宮國家安全顧問方面，有川普「忠實傳聲筒」之稱的前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）一直是川普最堅定的盟友之一，被視為多個國安外交職務熱門人選。華爾街日報點名他有望接掌國安顧問。

路透社報導，格瑞尼爾今年9月陪同川普會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）並參與私人會談，他主張在烏東設立自治區以結束俄烏戰爭，但基輔當局無法接受這種作法。

除傳統的部會外，這次豪撒1.2億美元（約新台幣39億元）支持川普的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也有望加入執政團隊。川普曾說將指派馬斯克領導政府效率委員會，發表勝選談話時更讚馬斯克是共和黨「新星」。

新聞週刊稱目前還不清楚馬斯克將出任何職，但馬斯克曾表示，希望成立「政府效率委員會」。

對於讓馬斯克主導聯邦政府削減不必要開支的計畫，川普表達一定程度的開放態度。

川普10月接受福斯新聞（Fox News）採訪時提到馬斯克：「他非常渴望做這件事。你知道，他是個很棒的商人…很擅長削減開支…曾說他可在不影響任何人的情況下做到。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）

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