　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

低估川普票源成長　美總統大選民調再一次看走眼

▲▼ 美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普即將重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

選前民意調查低估川普連續3次角逐美國總統大位的民意支持度，原估川普將與賀錦麗打成五五波，但最終川普在激戰州贏了賀錦麗。

法新社報導，川普勝選是因為許多族群與地區的支持度大幅成長，但專家表示，許多州的選舉結果與2020年有明顯差異，民調機構卻沒能正確預測出來。

喬治城大學（Georgetown University）政治學教授貝里（Michael Bailey）表示：「他們在激戰州的表現不錯，但…他們沒能提出川普在各族群支持度升高的重要訊息。」

根據「紐約時報」，美國超過90%的郡對這位共和黨億萬富翁的投票率高於2020年。

民調預測，雙方陣營在7個激戰州的差距微乎其微，但截至今天為止的計票結果顯示，川普預計將以1到3個百分點的優勢贏得其中5州。

依照預估趨勢，川普將全數拿下7個激戰州。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心的康迪克（Kyle Kondik）表示：「川普可能被稍稍低估了，但我認為民調整體表現相當不錯，這並不是巨大的失誤。」

「民調顯示川普有很大的獲勝機會，而他也贏了。」

●選前預估差距不大

民調機構沒能預測川普2016年會贏，還高估了拜登2020年擊敗川普的差距，連兩次重大失誤之後，今年民調機構的表現備受關注。

AtlasIntel美國民調主管阿茲維多（Pedro Azevedo）表示，這次川普在關鍵州的表現，被低估了大約兩個百分點。

在賓州，RealClearPolitics最新民調顯示川普領先0.4個百分點。截至今天，他領先兩個百分點。

在北卡羅來納州，民調預測川普領先1.2個百分點，他最終則以3個百分點的優勢擊敗賀錦麗。

在威斯康辛州，民調顯示賀錦麗領先0.4個百分點，但預計最終川普會以0.9個百分點的領先拿下。

●無法調整

川普大約10年前登上美國政壇以來，一個問題一直沒有改變，即他有一小部分支持者拒絕參與民調，民調機構也無法準確衡量那部分的影響。

「紐約時報」數據分析師兼民調專家寇恩（Nate Cohn）在選前兩天指出，「紐約時報／謝納學院」（Siena College）最新一次聯合民調顯示，「白人民主黨人回應民調的可能性，比白人共和黨人高出16%」。

他說，這種差距在2024年選戰期間已經擴大。

儘管「紐約時報／謝納學院」等民調機構試圖透過統計調整來彌補缺陷，但顯然不夠。

阿茲維多表示：「民調顯然很大程度低估了川普在西語裔選民中支持度的成長。」他指的是川普在內華達州和佛州取得的勝利超出預期。

他說：「在白人選民族群中也是如此。」雖然大多數民調預計賀錦麗在這一族群的票數會有成長，但川普表現超乎民調預期，在農村地區的支持度也提升。

愛荷華州就是典型的例子，選舉投票日前3天的民調顯示，賀錦麗會在這個堅定的共和黨州以3個百分點的優勢獲勝，但最後，川普以13個百分點之差輕鬆獲勝。

做出愛荷華州這項不準確民調的是謝爾澤公司（Selzer & Co.）創辦人謝爾澤（J.Ann Selzer），她說會出現這樣的差距，可能是選民晚決定造成。

她告訴「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）：「訪問結束後，比較晚決定的選民，可能會在最後幾天選擇川普。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「最懂海的男人」突閃辭董座！
綠鬣蜥「死好幾次」重複詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝
快訊／一家4死2人燒到碳化　家屬悲痛認屍
快訊／高雄1歲大男嬰　頭部重創死亡
超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙：超香
九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬
總預算僵局落幕！禁伐補償追加預算發6萬、健保點值明年6月達標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！　紐時：大量北韓士兵慘死

獨步全球！澳洲將推動立法　禁止「未滿16歲」使用社群媒體

押對寶！川普勝選　馬斯克身價「一夕暴漲210億美元」

27歲女歌手陳屍水溝！　搶匪劫車開槍「丟包路邊等死」

低估川普票源成長　美總統大選民調再一次看走眼

日男赴泰國遭同鄉綁架「逼吃屎」！　3男涉案被逮

飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

紡織廠老董重金捐200多輛救災車　跨海送往烏克蘭前線救大兵

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普重返白宮主張加徵關稅　2任期政策走向一文掌握

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！　紐時：大量北韓士兵慘死

獨步全球！澳洲將推動立法　禁止「未滿16歲」使用社群媒體

押對寶！川普勝選　馬斯克身價「一夕暴漲210億美元」

27歲女歌手陳屍水溝！　搶匪劫車開槍「丟包路邊等死」

低估川普票源成長　美總統大選民調再一次看走眼

日男赴泰國遭同鄉綁架「逼吃屎」！　3男涉案被逮

飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

紡織廠老董重金捐200多輛救災車　跨海送往烏克蘭前線救大兵

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普重返白宮主張加徵關稅　2任期政策走向一文掌握

卜蜂與農糧署和解延遲上傳重訊　遭處3萬元罰金

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊董座張立秋接任

雙11開搶！「日本、越南機票買1送1」8888元　機加酒11111元起

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

千萬勞工注意！勞工職業災害保險費率調整　明年適用

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

賀錦麗敗選　「裴洛西快哭了」失落1幕曝

賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

川普當選全家合照曝「馬斯克也參一腳」　準第一夫人卻不見了

川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

川普當選美股暴漲1508點！　台積電ADR跌逾1％

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

法國神祕客賭川普勝選　大賺15.6億

跳傘教練慘死！傘沒開「83F高墜崖重摔」

印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」

川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

川普被判34重罪「照贏賀錦麗」！3原因曝

更多熱門

相關新聞

台積電安啦！　川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

台積電安啦！　川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

根據外媒CNBC報導，專家表示，下一任美國總統川普不太可能撤銷拜登政府的《晶片和科學法案》，儘管他在該法案上曾發表了反對言論。 而這項立法激勵晶片製造商在美國建立製造工廠，成為選舉週期最後一個月的爭論焦點。

震傳媒民調／賴清德滿意度下滑2.4個百分點　民眾黨支持度守住雙位數

震傳媒民調／賴清德滿意度下滑2.4個百分點　民眾黨支持度守住雙位數

川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

賀錦麗慘敗！　CNN揭2原因都和拜登有關

賀錦麗慘敗！　CNN揭2原因都和拜登有關

關鍵字：

2024美國總統大選川普民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面