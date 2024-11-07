押對寶！川普勝選　馬斯克身價「一夕暴漲210億美元」

▲大選之前，馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨候選人川普勝選之後，一路上鼎力相挺的全球首富馬斯克（Elon Musk）身價也跟著飆漲，淨資產一夕之間增加將近210億美元（約新台幣6772億元），達到2856億美元（約新台幣9.2兆元）。

根據富比士（Forbes）億萬富豪即時排行榜，馬斯克的淨資產已經飆到2856億美元。其中很大一部分來自特斯拉的股票與市值。

美國股市6日收盤時，特斯拉股價上漲近15%，達到每股288.53美元，成為今年最高股價。《巴倫周刊》（Barron's）也指出，特斯拉股價飆升，使其市值增加1200億美元，自從2023年7月以來，總市值首度超過9000億美元。

而馬斯克正是特斯拉的最大個人股東，擁有超過4.11億股，約占該公司流通普通股的13%。

▲川普當選後，孫女PO出全家合照，馬斯克（右二）也出現了 。（圖／翻攝X）

53歲的馬斯克一直是川普的堅定支持者，不僅多次親臨造勢大會，為了吸引對於言論自由及擁槍權的支持，還在賓州等7大關鍵搖擺州推出「抽獎」，發放100萬美元獎金。此外，他一共向川普陣營捐獻將近1.2億美元。

川普6日凌晨發表勝選感言時，也不斷呼喚馬斯克的名字，滔滔不絕稱讚對方。他形容，馬斯克是一名「超級天才」，SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路服務，更在颶風海倫（Helene）重創美國東南部期間，協助拯救很多生命。